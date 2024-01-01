У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО

У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
4 вересня о 19:33 на лінію 101 від працівників лісового господарства надійшло повідомлення про те, що поблизу села Яромель Луцької громади горить ліс.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події направлено рятувальників з міст Ківерці, Луцька і Рожище.

Всього для ліквідації пожежі від ДСНС Волині залучено 5 одиниць пожежної техніки, 40 особового складу.

Також на місці пожежі працюють 5 пожежних команд лісівників, три команди місцевої пожежної охорони селища Колки, с. Журавичі, добровільна пожежна команда с.Озеро Луцького району.

Пожежа низова, загрози населеним пунктам немає.

Спільними зусиллями рятувальників, працівників лісництва та пожежників-добровольців пожежу вдалося локалізувати о 01:30.
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО

Наразі тривають заходи з ліквідації пожежі.
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ліс, пожежа, рятувальники, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків
Сьогодні, 10:16
На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми, - Генштаб
Сьогодні, 10:10
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Росіяни вночі атакували Київ дронами
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька 64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька
01 серпень, 13:43
Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
01 серпень, 13:05
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
01 лютий, 09:51
На Волині під час пожежі загинув чоловік На Волині під час пожежі загинув чоловік
20 січень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку 30-річна водійка зіткнулася з автівкою: є постраждалий
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних
Сьогодні, 12:01
 0
ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь
Сьогодні, 11:37
 0
У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8