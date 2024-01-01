Росіяни вночі атакували Київ дронами
Сьогодні, 09:00
Сьогодні вночі, 5 вересня, росіяни здійснили чергову масовану атаку і знову намагалися атакувати Київ ударними дронами.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері, близько 22-ї години, з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, а також Київ.
У столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона понад 9 годин.
"Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.
Станом на зараз у Києві - без потерпілих та руйнувань.
Потенційних повітряних загроз наразі немає. Але КМВА закликає киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів триває в інших регіонах, тому не виключено, що вони можуть змінити курс і знову спробувати атакувати Київ.
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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще ввечері, близько 22-ї години, з південного та східного напрямків. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, а також Київ.
У столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона понад 9 годин.
"Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.
Станом на зараз у Києві - без потерпілих та руйнувань.
Потенційних повітряних загроз наразі немає. Але КМВА закликає киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів триває в інших регіонах, тому не виключено, що вони можуть змінити курс і знову спробувати атакувати Київ.
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