У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 5 вересня, о 02:58 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві у місті Луцьку на вулиці Ранковій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До місця події було направлено рятувальників трьох рятувальних підрозділів міста Луцьк.

По прибутті на місце рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано 5 водяних стволів.

О 03:45 пожежу вдалось локалізувати. Повністю горіння вдалось ліквідувати о 05:13.

Постраждалих немає.
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО

Причина займання та завдані збитки встановлюються.
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, підприємство
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