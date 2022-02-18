У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Сьогодні, 5 вересня, о 02:58 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві у місті Луцьку на вулиці Ранковій.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До місця події було направлено рятувальників трьох рятувальних підрозділів міста Луцьк.
По прибутті на місце рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано 5 водяних стволів.
О 03:45 пожежу вдалось локалізувати. Повністю горіння вдалось ліквідувати о 05:13.
Постраждалих немає.
Причина займання та завдані збитки встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До місця події було направлено рятувальників трьох рятувальних підрозділів міста Луцьк.
По прибутті на місце рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано 5 водяних стволів.
О 03:45 пожежу вдалось локалізувати. Повністю горіння вдалось ліквідувати о 05:13.
Постраждалих немає.
Причина займання та завдані збитки встановлюються.
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