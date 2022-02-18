У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До місця події було направлено рятувальників трьох рятувальних підрозділів міста Луцьк.



По прибутті на місце рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано 5 водяних стволів.



О 03:45 пожежу вдалось локалізувати. Повністю горіння вдалось ліквідувати о 05:13.



Постраждалих немає.



Причина займання та завдані збитки встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 вересня, о 02:58 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві у місті Луцьку на вулиці Ранковій.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.До місця події було направлено рятувальників трьох рятувальних підрозділів міста Луцьк.По прибутті на місце рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано 5 водяних стволів.О 03:45 пожежу вдалось локалізувати. Повністю горіння вдалось ліквідувати о 05:13.Постраждалих немає.Причина займання та завдані збитки встановлюються.

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