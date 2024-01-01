Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України

Канцлер Німеччинипідтвердив замовлення 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для України.Про це повідомляє УНН, посилаючись на Bloomberg.Так, вказується, що Шольц прийняв поставку сучасних систем протиповітряної оборони для німецьких Збройних сил і підтвердив замовлення ще на п'ять, а також ще 17 одиниць для України, щоб допомогти відбити російські атаки.Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести IRIS-T, вироблених Diehl Defence GmbH & Co. KG, відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи "Небесний щит".За словами Шольца, призначені для України IRIS-T доповнять вже 7 поставлених, які допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників і врятувати багато життів. Чотири з них будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного, пообіцяв він."Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти і фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас. І це також показує, що наша промисловість є високоефективною - коли вона має необхідну безпеку планування", – сказав Шольц.Видання зазначило, що Німеччини за обсягами допомоги Україні у відбитті російської агресії поступається лише США – країна надала та пообіцяла матеріальну допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.Також Bloomberg з посиланням на урядовців поінформувало, що до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини – 12 середньої дальності і 12 меншої дальності.Шість IRIS-T для Бундесверу коштуватимуть близько 950 мільйонів євро, додав чиновник, який попросив не називати його ім'я, обговорюючи конфіденційне планування.Нагадаємо, 1 вересня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до складу якого увійшла система протиповітряної оборони IRIS-T SLS.Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня в Німеччині на оборонному підприємстві Diehl Defence, який є виробником IRIS-T, стався потужний вибух. Двоє чоловіків отримали серйозні поранення. Були розгорнуті рятувальні гелікоптери, поліція і пожежна команда.Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила російського диктатора Володимира Путіна у підготовці до нової "холодної війни" проти України.