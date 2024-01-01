Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни, які захищають Україну від росіських окупантів отримали чергову допомогу від обласного центру Волині.

Зокрема воїни отримали квадрокоптери та системи РЕБ, - повідомили на сайті Луцької міської ради.

Міський голова Ігор Поліщук передав 14-ій окремій механізованій бригаді, для 2-го механізованого батальйону, систему РЕБ для автомобіля/окопну 3 діапазонну DELTA-TEC Loli 2.
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

Для 12-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України “Азов” передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More combo.
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, для потреб 1-го механізованого батальйону, отримала від Луцької міської ради два квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro RC та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD KREKEN M.
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

81-ій окремій аеромобільній бригаді придбали 6 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More combo та 10 FPV дронів з тепловізійною камерою.

Для потреб 24-ої окремої механізованої бригади передали квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro, квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal та два ALIENTECH DUO II.

28-ій окремій механізованій бригаді закупили ноутбук AGN X14T та систему РЕБ LOLI 2.1.

33-тя окрема механізована бригада отримала від Луцької громади квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro та квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal.

Військовій частині 3028 НГУ придбали квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro, квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal та антену - підсилювач сигналу AVENGER BOOSTER.
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

Також, для потреб окремого піхотного батальйону військової частини А4980 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal, п’ять одиниць FPV “РАПТОР 8” з тепловізійною камерою та портативний РЕБ КВЕРТУС AD COUNTER FPV.
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО


Ще один DJI Mavic 3 Thermal та один DJI Mavic 3 відправили для потреб військової частини А4932.

А для потреб мотопіхотного батальйону військової частини А0536 передали два DJI Mavic 3T Enterprise та один РЕБ КВЕРТУС AD COUNTER FPV.

Технічні засоби та обладнання придбані за бюджетні кошти та допомагатимуть бійцям ще ефективніше знищувати ворогів на полі бою.

Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, допомога
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