В Україні створять Міністерство повернення українців

В Україні створять Міністерство повернення українців
Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що нині проводиться обговорення кандидатів на посаду його очільника.

Про це повідомляє "Кореспондент".

Він зазначив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - додав Арахамія.

Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, а також голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

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Теги: Україна, Міністерство повернення українців
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