В Україні створять Міністерство повернення українців

Давид Арахамія заявив, що нині проводиться обговорення кандидатів на посаду його очільника.



Про це повідомляє



Він зазначив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.



"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - додав Арахамія.



Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, а також голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Радізаявив, що нині проводиться обговорення кандидатів на посаду його очільника.Про це повідомляє "Кореспондент". Він зазначив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців."Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - додав Арахамія.Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, а також голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

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