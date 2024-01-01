В Україні створять Міністерство повернення українців
Сьогодні, 07:32
Голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що нині проводиться обговорення кандидатів на посаду його очільника.
Про це повідомляє "Кореспондент".
Він зазначив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - додав Арахамія.
Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, а також голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Кореспондент".
Він зазначив, що на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - додав Арахамія.
Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, а також голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні створять Міністерство повернення українців
Сьогодні, 07:32
Воїни-захисники отримали квадрокоптери, системи РЕБ та іншу допомогу від Луцька. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Українського футболіста номінували на «Золотий м'яч»
Сьогодні, 01:15
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00