Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки

У Луцькому районі рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі двох автівок, є потерпілі.Про це повідомляють на сторінці ДСНС України у Волинській області.4 вересня о 15:48 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Борохів трапилося зіткнення двох легкових автівок.На місце події направлено рятувальників 1-ї та 6-ї ДПРЧ з міст Луцька та Ківерці.По прибуттю рятувальних підрозділів пасажир одного транспортного засобу був заблокований.Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували чоловіка та разом з медиками за допомогою нош транспортували його до автомобіля швидкої допомоги. Також вогнеборці разом з медиками транспортували до автомобілів служби «103» інших учасників ДТП.Загалом в автомобілях перебувало 4 людини, всіх учасників події госпіталізовано до лікарні.