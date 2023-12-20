Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки

Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
У Луцькому районі рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі двох автівок, є потерпілі.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС України у Волинській області.

4 вересня о 15:48 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Борохів трапилося зіткнення двох легкових автівок.
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки

На місце події направлено рятувальників 1-ї та 6-ї ДПРЧ з міст Луцька та Ківерці.

По прибуттю рятувальних підрозділів пасажир одного транспортного засобу був заблокований.
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували чоловіка та разом з медиками за допомогою нош транспортували його до автомобіля швидкої допомоги. Також вогнеборці разом з медиками транспортували до автомобілів служби «103» інших учасників ДТП.
Загалом в автомобілях перебувало 4 людини, всіх учасників події госпіталізовано до лікарні.
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки
Рятувальники «вирізали» пасажира: у Луцькому районі зіткнулися дві автівки

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Теги: Волинь, ДТП, ДСНС
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