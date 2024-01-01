5 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає депутат Луцької районної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.Віряни Православної церкви України відзначають у цей день пам'яті Пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків Святого Івана Предтечі.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. А в Україні – День підприємця.