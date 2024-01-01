У Луцьку горить приміщення біля АЗС

У Луцьку горить приміщення біля АЗС
Сьогодні, вечері, на вулиці Дубнівській, 29 сталася пожежа. Вогонь охопив приміщення біля АЗС «Амік енергія»

Про це повідомили очевидці Волинській службі новин.

Як розповіли очевидці, горить приміщення на вулиці Дубнівській біля АЗС Амік енергія.

Лучани повідомляють, що в цьому районі було чути ніби вибух. Згодом туди попрямували автівки рятувальників.

На місці працюють рятувальники, подробиці.

За попередньою інформацією, станом на 22:30, через вибух газової установки спалахнули гаражі.

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Теги: Волинь, Луцьк
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