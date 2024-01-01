У Луцьку горить приміщення біля АЗС
04 вересень, 22:39
Сьогодні, вечері, на вулиці Дубнівській, 29 сталася пожежа. Вогонь охопив приміщення біля АЗС «Амік енергія»
Про це повідомили очевидці Волинській службі новин.
Як розповіли очевидці, горить приміщення на вулиці Дубнівській біля АЗС Амік енергія.
Лучани повідомляють, що в цьому районі було чути ніби вибух. Згодом туди попрямували автівки рятувальників.
На місці працюють рятувальники, подробиці.
За попередньою інформацією, станом на 22:30, через вибух газової установки спалахнули гаражі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили очевидці Волинській службі новин.
Як розповіли очевидці, горить приміщення на вулиці Дубнівській біля АЗС Амік енергія.
Лучани повідомляють, що в цьому районі було чути ніби вибух. Згодом туди попрямували автівки рятувальників.
На місці працюють рятувальники, подробиці.
За попередньою інформацією, станом на 22:30, через вибух газової установки спалахнули гаражі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли і де на Волині відключатимуть світло 5 вересня
04 вересень, 23:02
У Луцьку горить приміщення біля АЗС
04 вересень, 22:39
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
04 вересень, 21:16