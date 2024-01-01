У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася ввечері на проспекті Соборності, навпроти Північного ринку.
Про це інформує ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Зі слів свідків, водій авто Citroën намагався пригальмувати, щоб пропустити пішохода, втратив керування, вилетів на тротуар та врізався в кущі. Потім автівка загорілась.
На місці події наразі працюють рятувальники та поліція.
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Про це інформує ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Зі слів свідків, водій авто Citroën намагався пригальмувати, щоб пропустити пішохода, втратив керування, вилетів на тротуар та врізався в кущі. Потім автівка загорілась.
На місці події наразі працюють рятувальники та поліція.
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