У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО

У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася ввечері на проспекті Соборності, навпроти Північного ринку.

Про це інформує ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Зі слів свідків, водій авто Citroën намагався пригальмувати, щоб пропустити пішохода, втратив керування, вилетів на тротуар та врізався в кущі. Потім автівка загорілась.

На місці події наразі працюють рятувальники та поліція.

У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині всі учні та вихованці дитсадків харчуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 21:57
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині розкидатимуть вакцину проти сказу на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин
16 серпень, 12:06
У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним У Луцьку 23-річна мотоциклістка допустила зіткнення із іншим двоколісним
15 серпень, 14:47
У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку
15 серпень, 11:22
Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції
10 серпень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині всі учні та вихованці дитсадків харчуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині розкидатимуть вакцину проти сказу на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8