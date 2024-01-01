У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар, врізався у кущі та загорівся. ФОТО





Про це інформує



Зі слів свідків, водій авто Citroën намагався пригальмувати, щоб пропустити пішохода, втратив керування, вилетів на тротуар та врізався в кущі. Потім автівка загорілась.



На місці події наразі працюють рятувальники та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася ввечері на проспекті Соборності, навпроти Північного ринку.Про це інформує ІА Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Зі слів свідків, водій авто Citroën намагався пригальмувати, щоб пропустити пішохода, втратив керування, вилетів на тротуар та врізався в кущі. Потім автівка загорілась.На місці події наразі працюють рятувальники та поліція.

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