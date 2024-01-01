У громаді на Волині всі учні та вихованці дитсадків харчуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 21:57
У 2024-2025 навчальному році усі учні шкіл та вихованці дитячих садків Рівненської громади у закладах освіти харчуватимуться безкоштовно.
Про це повідомив голова громади Юрій Фінінковський.
"Усі учні шкіл та вихованці дитячих садочків Рівненської громади у 2024-2025 навчальному році харчуватимуться безкоштовно. Дякуємо депутатському корпусу, керівникам ЗЗСО та ДНЗ, педагогічним колективам, технічним персоналам закладів, батькам за чергове сприяння у реалізації такого важливого проекту! Це ще один доказ того, що спільними зусиллями ми в змозі реалізувати багато добрих і потрібних справ. Нехай наші діти ростуть успішними під мирним українським небом і мають усі можливості для того, щоб здобувати необхідні знання", - написав очільник громади у фейсбуці.
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Про це повідомив голова громади Юрій Фінінковський.
"Усі учні шкіл та вихованці дитячих садочків Рівненської громади у 2024-2025 навчальному році харчуватимуться безкоштовно. Дякуємо депутатському корпусу, керівникам ЗЗСО та ДНЗ, педагогічним колективам, технічним персоналам закладів, батькам за чергове сприяння у реалізації такого важливого проекту! Це ще один доказ того, що спільними зусиллями ми в змозі реалізувати багато добрих і потрібних справ. Нехай наші діти ростуть успішними під мирним українським небом і мають усі можливості для того, щоб здобувати необхідні знання", - написав очільник громади у фейсбуці.
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