У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
Сьогодні, 20:35
У зв’язку із виконанням робіт з ремонту залізничних переїздів відзавтра, 5 вересня, буде зупинено рух транспорту двома вулицями.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Йдеться про рух вулицею Ківерцівською на ділянці від перехрестя з пров. Дорожним до перехрестя з пров. Комунальним; вулицею Василя Стуса в районі будинку № 9. Зупинено рух до завершення робіт.
Рух автобусу № 1 «Надрічна-Завод «Мотор» буде здійснюватись за таким маршрутом: у прямому та зворотному напрямках — вул. Надрічна, вул. Садовського, вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська (вул. Дубнівська), Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Захисників України, (розворот по кільцю на перехресті вулиць Захисників України – Конякіна).
Тимчасово, до закінчення ремонтних робіт, рух автобусів вказаного маршруту не буде здійснюватись вулицею Ківерцівська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Йдеться про рух вулицею Ківерцівською на ділянці від перехрестя з пров. Дорожним до перехрестя з пров. Комунальним; вулицею Василя Стуса в районі будинку № 9. Зупинено рух до завершення робіт.
Рух автобусу № 1 «Надрічна-Завод «Мотор» буде здійснюватись за таким маршрутом: у прямому та зворотному напрямках — вул. Надрічна, вул. Садовського, вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська (вул. Дубнівська), Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Захисників України, (розворот по кільцю на перехресті вулиць Захисників України – Конякіна).
Тимчасово, до закінчення ремонтних робіт, рух автобусів вказаного маршруту не буде здійснюватись вулицею Ківерцівська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині розкидатимуть вакцину проти сказу на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів
Сьогодні, 19:20
У Луцьку встановили перший вересневий температурний рекорд
Сьогодні, 18:21
Ракетний обстріл Луцька 26 серпня: 15 квартир та приватний житловий будинок непридатні для проживання
Сьогодні, 17:41