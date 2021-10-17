У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях

У Луцьку зупинять рух транспорту на двох вулицях
У зв’язку із виконанням робіт з ремонту залізничних переїздів відзавтра, 5 вересня, буде зупинено рух транспорту двома вулицями.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Йдеться про рух вулицею Ківерцівською на ділянці від перехрестя з пров. Дорожним до перехрестя з пров. Комунальним; вулицею Василя Стуса в районі будинку № 9. Зупинено рух до завершення робіт.

Рух автобусу № 1 «Надрічна-Завод «Мотор» буде здійснюватись за таким маршрутом: у прямому та зворотному напрямках — вул. Надрічна, вул. Садовського, вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська (вул. Дубнівська), Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Захисників України, (розворот по кільцю на перехресті вулиць Захисників України – Конякіна).

Тимчасово, до закінчення ремонтних робіт, рух автобусів вказаного маршруту не буде здійснюватись вулицею Ківерцівська.

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Теги: Волинь, Луцьк, перекриття
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