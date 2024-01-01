На Волині розкидатимуть вакцину проти сказу на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів
Сьогодні, 19:20
На території Волинської області орієнтовно з 20 вересня планують почати осінню кампанії з імунізації диких тварин проти сказу.
Вакцину розкидатимуть на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів, на території чотирьох районів, розповів Суспільному головний спеціаліст обласного управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини Сергій Войтюк.
Осіння кампанія з імунізації диких тварин від сказу
З його слів, у зв’язку з воєнним станом, вакцину не розкидатимуть з літаків, працівники Держпродспоживслужби розкладатимуть наживку вручну.
"Наживка має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною. Брикети мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища", — каже Сергій Войтюк.
З його слів, для проведення осінньої вакцинальної кампанії потрібно майже 376 тисяч доз. Вони поки в області не надійшли, бо наживку треба зберігати у холодильниках та швидко розкидати по територіях, інакше вона зіпсується. Як і під час весняної компанії, вакцина в область надходитиме частковими партіями, каже Сергій Войтюк.
Скільки хворих на сказ тварин виявили
Від початку року в області виявили 24 тварин, які померли від сказу:
Луцький район — 10 тварин: 4 собаки, 3 коти та 3 лисиці;
Ковельський район — 1 кіт і 1 собака;
Камінь-Каширський район — 1 кіт;
Володимирський район — 11 тварин: 5 собак і 6 котів.
У волинян просять при виявленні приманок – залишати їх на місці, не брати руками і не переносити.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.
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Вакцину розкидатимуть на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів, на території чотирьох районів, розповів Суспільному головний спеціаліст обласного управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини Сергій Войтюк.
Осіння кампанія з імунізації диких тварин від сказу
З його слів, у зв’язку з воєнним станом, вакцину не розкидатимуть з літаків, працівники Держпродспоживслужби розкладатимуть наживку вручну.
"Наживка має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною. Брикети мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища", — каже Сергій Войтюк.
З його слів, для проведення осінньої вакцинальної кампанії потрібно майже 376 тисяч доз. Вони поки в області не надійшли, бо наживку треба зберігати у холодильниках та швидко розкидати по територіях, інакше вона зіпсується. Як і під час весняної компанії, вакцина в область надходитиме частковими партіями, каже Сергій Войтюк.
Скільки хворих на сказ тварин виявили
Від початку року в області виявили 24 тварин, які померли від сказу:
Луцький район — 10 тварин: 4 собаки, 3 коти та 3 лисиці;
Ковельський район — 1 кіт і 1 собака;
Камінь-Каширський район — 1 кіт;
Володимирський район — 11 тварин: 5 собак і 6 котів.
У волинян просять при виявленні приманок – залишати їх на місці, не брати руками і не переносити.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.
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