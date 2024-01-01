На Волині розкидатимуть вакцину проти сказу на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів





Вакцину розкидатимуть на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів, на території чотирьох районів, розповів Сергій Войтюк.



Осіння кампанія з імунізації диких тварин від сказу



З його слів, у зв’язку з воєнним станом, вакцину не розкидатимуть з літаків, працівники Держпродспоживслужби розкладатимуть наживку вручну.



"Наживка має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною. Брикети мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища", — каже Сергій Войтюк.



З його слів, для проведення осінньої вакцинальної кампанії потрібно майже 376 тисяч доз. Вони поки в області не надійшли, бо наживку треба зберігати у холодильниках та швидко розкидати по територіях, інакше вона зіпсується. Як і під час весняної компанії, вакцина в область надходитиме частковими партіями, каже Сергій Войтюк.



Скільки хворих на сказ тварин виявили



Від початку року в області виявили 24 тварин, які померли від сказу:



Луцький район — 10 тварин: 4 собаки, 3 коти та 3 лисиці;



Ковельський район — 1 кіт і 1 собака;



Камінь-Каширський район — 1 кіт;



Володимирський район — 11 тварин: 5 собак і 6 котів.



У волинян просять при виявленні приманок – залишати їх на місці, не брати руками і не переносити.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області орієнтовно з 20 вересня планують почати осінню кампанії з імунізації диких тварин проти сказу.Вакцину розкидатимуть на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів, на території чотирьох районів, розповів Суспільному головний спеціаліст обласного управління безпечності харчових продуктів та ветмедициниЗ його слів, у зв’язку з воєнним станом, вакцину не розкидатимуть з літаків, працівники Держпродспоживслужби розкладатимуть наживку вручну."Наживка має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною. Брикети мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища", — каже Сергій Войтюк.З його слів, для проведення осінньої вакцинальної кампанії потрібно майже 376 тисяч доз. Вони поки в області не надійшли, бо наживку треба зберігати у холодильниках та швидко розкидати по територіях, інакше вона зіпсується. Як і під час весняної компанії, вакцина в область надходитиме частковими партіями, каже Сергій Войтюк.Від початку року в області виявили 24 тварин, які померли від сказу:Луцький район — 10 тварин: 4 собаки, 3 коти та 3 лисиці;Ковельський район — 1 кіт і 1 собака;Камінь-Каширський район — 1 кіт;Володимирський район — 11 тварин: 5 собак і 6 котів.У волинян просять при виявленні приманок – залишати їх на місці, не брати руками і не переносити.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м’ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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