У Луцьку встановили перший вересневий температурний рекорд

У Луцьку встановили перший вересневий температурний рекорд
У Луцьку 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +30,5°﻿С.

Про це розповів Суспільному керівник обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.

За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1983 року і воно становило +28,9°﻿С.

Максимальна температура перевищила попередній показник на 1,6 °﻿С. Зі слів Василя Климюка, мінімальну температуру цього дня фіксували 1964 року. Вона була +3 °﻿С.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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Теги: Луцьк, температурний рекорд
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