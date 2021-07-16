У Луцьку встановили перший вересневий температурний рекорд
Сьогодні, 18:21
У Луцьку 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +30,5°С.
Про це розповів Суспільному керівник обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.
За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1983 року і воно становило +28,9°С.
Максимальна температура перевищила попередній показник на 1,6 °С. Зі слів Василя Климюка, мінімальну температуру цього дня фіксували 1964 року. Вона була +3 °С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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Про це розповів Суспільному керівник обласного центру гідрометеорології Василь Климюк.
За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1983 року і воно становило +28,9°С.
Максимальна температура перевищила попередній показник на 1,6 °С. Зі слів Василя Климюка, мінімальну температуру цього дня фіксували 1964 року. Вона була +3 °С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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