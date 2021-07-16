У Луцьку встановили перший вересневий температурний рекорд





Про це розповів Василь Климюк.



За даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1983 року і воно становило +28,9°﻿С.



Максимальна температура перевищила попередній показник на 1,6 °﻿С. Зі слів Василя Климюка, мінімальну температуру цього дня фіксували 1964 року. Вона була +3 °﻿С.



Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +30,5°﻿С.Про це розповів Суспільному керівник обласного центру гідрометеорологіїЗа даними спостережень метеостанції, які ведуть з 1947 року, попереднє рекордне значення цього дня фіксували 1983 року і воно становило +28,9°﻿С.Максимальна температура перевищила попередній показник на 1,6 °﻿С. Зі слів Василя Климюка, мінімальну температуру цього дня фіксували 1964 року. Вона була +3 °﻿С.у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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