Львів'ян закликають здати кров для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару росії

Львів'ян закликають здати кров для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару росії
Львів'яни та гості міста можуть здати кров для допомоги постраждалим від ракетного удару Росії, внаслідок якого загинули семеро людей і більше 50 дістали поранення.

Про це повідомила медичнадиректорки Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець, пише LB.ua.

"У зв’язку із ситуацією виникла потреба в донорській крові. Просто зараз протрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів’ян та гостей міста прийти до Міського центру крові (І. Миколайчука, 9) та допомогти постраждалим", - зазначила вона.

Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей.

34 пацієнтів госпіталізовано у стаціонар. Віісьмох скерували на амбулаторне лікування після того, як ті тримали всю необхідне медичну допомогу із консультацією психотерапевта. Щодо дітей, то в стані середньої важкості перебувають в лікарні Святого Миколая. Їхньому життю нічого не загрожує.

У трьох лікарнях знаходяться семеро критичних пацієнтів. В операційних - перебуває іще 8 пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями.

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Теги: Росія, війна, Львів
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