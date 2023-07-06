Росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей. ОНОВЛЕНО

Росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей. ОНОВЛЕНО
Унаслідок нічної атаки росії у Львові загинули три людини, серед них є - діти.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Спочатку він повідомив про двох загиблих і 23 постраждалих.

"Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження", - повідомив він.

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25", - додав Козицький.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки. Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - зазначив Садовий.

Внаслідок обстрілу Львова «Укрзалізниця» заявила про «декілька тимчасових знеструмлень» в області. Там вивели резервні тепловози, деякі потяги вирушать «з мінімальними затримками».
Росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей. ОНОВЛЕНО

У самому ж Львові тимчасово перекриють для проїзду кілька вулиць — зокрема рух обмежать на Скнилівському мосту та на вулиці Коновальця. Через це деякий місцевий транспорт також змінить маршрут.

Станом на 8.00 Андрій Садовий повідомив про 35 постраждалих. Російський удар по Львову припав, зокрема, на історичну частину міста. Багато будинків зазнали ушкоджень.

"Загалом уражень у місті зазнали понад 50 будинків, зокрема багато пошкоджень припало на історичну частину Львова. Уже точно розуміємо, що з цих будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати — повилітало багато вікон. Також уражено два наші медичні об’єкти», — розповів він.

За його словами, кількість постраждалих сягнула понад 35 людей, декілька з яких, зокрема 5 дітей, перебувають у важкому стані.

ОНОВЛЕНО

Станом на 9.09 Максим Козицький повідомив про ще четверо загиблих.

"Уже 7 людей ми втратили через окупантів цієї ночі. Серед них – троє дітей. Страшна трагедія", - наголосив він.

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Теги: Львів, атака
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