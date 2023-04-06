Суд у справі про звільнення приміщення Успенського собору у Володимирі перенесли





Про це Віталій Потапенко.



3 вересня у Господарському суді області відбулося підготовче засідання у справі щодо звільнення цього приміщення. Суддя Ігор Гарбар зачитав заяву, що надійшла на адресу суду від релігійної громади.



"Від керівника про відкладення розгляду справи, оскільки він перебуває на лікарняному і хоче брати безпосередню участь, відкласти розгляд справи. Він надав докази перебування на лікарняному", — йдеться у зачитаній заяві.



Через неявку відповідача, релігійної громади, розгляд справи відклали на 17 вересня 2024 року. Настоятель храму, протоієрей Олексій Никитюк зазначив Суспільному в телефонному коментарі, що відмовляється коментувати цей позов.



"Я взагалі не в курсі рішень, ніде нічого. — А взагалі по суті справи? — По телефону я нічого не коментую, вибачте. — А якщо б ми до вас під’їхали? — Будьте здорові, до побачення!" — сказав протоієрей.



Начальник юридичного управління обласної державної адміністрації Віталій Потапенко розповів: договір на безплатне користування комплексом Успенського собору в релігійної організації закінчився 1 липня 2024 року, і його не продовжували.



"У зв’язку з тим, що релігійна організація не звільнила добровільно на наші вимоги це приміщення і Собор і дзвіницю, ми змушені були звернутися з позовом до суду. Зобов’язати його звільнити у судовому порядку", — сказав почадовець.



Позов обласної державної адміністрації до церкви підтримує адміністрація державного історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир" як третя особа без самостійних вимог. Саме на балансі заповідника перебуває собор УПЦ МП, зазначив директор заповідника Володимир Пикалюк.



"Я поки що не надаю коментарі, бо так вирішив. Моя позиція в позові Волинської обласної державної адміністрації", — сказав керівник заповідника.



Загалом на території Волині є 369 релігійних об’єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади і релігійні організації УПЦ МП і 160 — ПЦУ, розповів Суспільному завідувач сектору із питань релігій і національностей Волинської ОДА Василь Гайдук.



"Ще один договір закінчується 31-го грудня 25-го року з однією релігійною організацією, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація", — зазначив посадовець.



Зі слів Василя Гайдука, з початку повномасштабної війни 76 релігійних громад змінили конфесійну підлеглість. "В області нараховується 635 релігійних організацій Православної церкви України та 507 Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом", — зазначив посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна державна адміністрація через суд вимагає звільнити приміщення пам’ятки архітектури національного значення — Свято-Успенський собор в місті Володимирі, який нині займає однойменна релігійна організація Української православної церкви московського патріархату.Про це Суспільному розповів начальник юридичного відділу облдержадміністрації3 вересня у Господарському суді області відбулося підготовче засідання у справі щодо звільнення цього приміщення. Суддя Ігор Гарбар зачитав заяву, що надійшла на адресу суду від релігійної громади."Від керівника про відкладення розгляду справи, оскільки він перебуває на лікарняному і хоче брати безпосередню участь, відкласти розгляд справи. Він надав докази перебування на лікарняному", — йдеться у зачитаній заяві.Через неявку відповідача, релігійної громади, розгляд справи відклали на 17 вересня 2024 року. Настоятель храму, протоієрей Олексій Никитюк зазначив Суспільному в телефонному коментарі, що відмовляється коментувати цей позов."Я взагалі не в курсі рішень, ніде нічого. — А взагалі по суті справи? — По телефону я нічого не коментую, вибачте. — А якщо б ми до вас під’їхали? — Будьте здорові, до побачення!" — сказав протоієрей.Начальник юридичного управління обласної державної адміністрації Віталій Потапенко розповів: договір на безплатне користування комплексом Успенського собору в релігійної організації закінчився 1 липня 2024 року, і його не продовжували."У зв’язку з тим, що релігійна організація не звільнила добровільно на наші вимоги це приміщення і Собор і дзвіницю, ми змушені були звернутися з позовом до суду. Зобов’язати його звільнити у судовому порядку", — сказав почадовець.Позов обласної державної адміністрації до церкви підтримує адміністрація державного історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир" як третя особа без самостійних вимог. Саме на балансі заповідника перебуває собор УПЦ МП, зазначив директор заповідника"Я поки що не надаю коментарі, бо так вирішив. Моя позиція в позові Волинської обласної державної адміністрації", — сказав керівник заповідника.Загалом на території Волині є 369 релігійних об’єктів культурної спадщини, з яких 136 споруд використовують релігійні громади і релігійні організації УПЦ МП і 160 — ПЦУ, розповів Суспільному завідувач сектору із питань релігій і національностей Волинської ОДА Василь Гайдук."Ще один договір закінчується 31-го грудня 25-го року з однією релігійною організацією, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація", — зазначив посадовець.Зі слів Василя Гайдука, з початку повномасштабної війни 76 релігійних громад змінили конфесійну підлеглість. "В області нараховується 635 релігійних організацій Православної церкви України та 507 Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом", — зазначив посадовець.

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