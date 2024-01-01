Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:12
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 17 копійок і становить 41,26 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,26 (+17 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,54 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,64 (+1 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,26 (+17 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,54 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,64 (+1 коп.)
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