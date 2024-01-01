Коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці 2024 року: традиції та що не можна робити





В народі це свято ще часто називають Друга Пречиста. Християни вважають, що саме цього дня народилася Діва Марія, яка потім стала матір'ю Ісуса Христа, пише



Раніше Різдво Пресвятої Богородиці святкували 21 вересня, але після переходу на новоюліанський календар дата змінилася. Тепер це 8 вересня.



Різдво Пресвятої Богородиці: історія



Цей день присвячений народженню Діви Марії в праведних батьків Іоакима (царський рід) та Анни (архієрейський рід). Сталося це в Назареті. Вони довгий час не мали дітей, а тому постійно молилися Богу, щоб той послав їм дитину. Вони навіть пообіцяли віддати її Його служінню. Врешті їхнє бажання здійснилося, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією. Саме таке ім'я назвали ангели подружжю, коли розповіли про щасливу звістку.



Свято встановили ще в IV столітті. Тоді княгиня Ольга побудувала на честь Діви Марії храм. Це день, який є символом початку спасіння людства через велику таємницю боговтілення. Різдво Пресвятої Богородиці вважається радісним і світлим святом, адже Господь подарував жінку, яка стала об'єктом молитов, принесла в світ мудрість і милосердя.



Які існують звичаї і традиції свята



Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) — суто жіноче свято. Серед наших предків існували цікаві традиції. Зокрема, вранці жінки вмивалися джерельною водою, щоб до старості зберегти свої молодість та красу. Також обливали холодною водою на порозі і дітей, щоб вони були здоровими протягом всього року.



Вранці йшли на богослужіння, під час якого молилися до Діви Марії, просячи її про допомогу у різних справах. Якщо можливості піти до храму не було, промовляли молитву вдома. Вагітні жінки часто просили Богородицю про легкі пологи та здоров'я немовляти, бездітні чекали на вагітність.



Після обіду було прийнято збиратися за святковим столом усією родиною. Традиційно подавали різноманітні страви з рибою, м'ясом, борщ зі свининою, голубці та вареники. Обов'язково пригощали гостей сезонними фруктами і овочами.



Цього дня зазвичай завершувався період збирання урожаю. Тому після Різдва Пресвятої Богородиці було прийнято засилати до дівчат сватів.



Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці



Звичайно, як і на будь-яке велике церковне свято, існували й певні заборони. Зокрема, наші предки вірили, що на Різдво Пресвятої Богородиці не можна:



- фізично працювати — краще день провести з молитвою у серці, інакше це буде вважатися неповагою до Діви Марії;

- сваритися, ображати, лаятися — це вважається порушенням чистоти великого свята;

- протирати святковий стіл — крихти не змітаються на підлогу, це вважається ознакою жадібності;

- носити брудний чи латаний одяг — це вважається великою неповагою до свята;

- купати дитину — згідно з традиціями це може бути небезпечним для її здоров'я;

- розділяти хліб з чужинцями — це можна робити тільки з близькими людьми.



Здавна Різдво Пресвятої Богородиці вважалося особливим днем, коли можна згуртуватися, віднайти внутрішній спокій та зміцнити родинні зв'язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще минулого вересня ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість великих церковних свят ми святкуємо на 13 днів раніше. Вже 2023 року Різдво Пресвятої Богородиці припадало на нову дату. Не змінилася вона й цього року.В народі це свято ще часто називають Друга Пречиста. Християни вважають, що саме цього дня народилася Діва Марія, яка потім стала матір'ю Ісуса Христа, пише ТСН Раніше Різдво Пресвятої Богородиці святкували 21 вересня, але після переходу на новоюліанський календар дата змінилася. Тепер це 8 вересня.Цей день присвячений народженню Діви Марії в праведних батьків Іоакима (царський рід) та Анни (архієрейський рід). Сталося це в Назареті. Вони довгий час не мали дітей, а тому постійно молилися Богу, щоб той послав їм дитину. Вони навіть пообіцяли віддати її Його служінню. Врешті їхнє бажання здійснилося, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією. Саме таке ім'я назвали ангели подружжю, коли розповіли про щасливу звістку.Свято встановили ще в IV столітті. Тоді княгиня Ольга побудувала на честь Діви Марії храм. Це день, який є символом початку спасіння людства через велику таємницю боговтілення. Різдво Пресвятої Богородиці вважається радісним і світлим святом, адже Господь подарував жінку, яка стала об'єктом молитов, принесла в світ мудрість і милосердя.Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) — суто жіноче свято. Серед наших предків існували цікаві традиції. Зокрема, вранці жінки вмивалися джерельною водою, щоб до старості зберегти свої молодість та красу. Також обливали холодною водою на порозі і дітей, щоб вони були здоровими протягом всього року.Вранці йшли на богослужіння, під час якого молилися до Діви Марії, просячи її про допомогу у різних справах. Якщо можливості піти до храму не було, промовляли молитву вдома. Вагітні жінки часто просили Богородицю про легкі пологи та здоров'я немовляти, бездітні чекали на вагітність.Після обіду було прийнято збиратися за святковим столом усією родиною. Традиційно подавали різноманітні страви з рибою, м'ясом, борщ зі свининою, голубці та вареники. Обов'язково пригощали гостей сезонними фруктами і овочами.Цього дня зазвичай завершувався період збирання урожаю. Тому після Різдва Пресвятої Богородиці було прийнято засилати до дівчат сватів.Звичайно, як і на будь-яке велике церковне свято, існували й певні заборони. Зокрема, наші предки вірили, що на Різдво Пресвятої Богородиці не можна:- фізично працювати — краще день провести з молитвою у серці, інакше це буде вважатися неповагою до Діви Марії;- сваритися, ображати, лаятися — це вважається порушенням чистоти великого свята;- протирати святковий стіл — крихти не змітаються на підлогу, це вважається ознакою жадібності;- носити брудний чи латаний одяг — це вважається великою неповагою до свята;- купати дитину — згідно з традиціями це може бути небезпечним для її здоров'я;- розділяти хліб з чужинцями — це можна робити тільки з близькими людьми.Здавна Різдво Пресвятої Богородиці вважалося особливим днем, коли можна згуртуватися, віднайти внутрішній спокій та зміцнити родинні зв'язки.

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