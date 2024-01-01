Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 2 вересня, сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, яка до вівторка, 3 вересня, вщухла і в середу, 4 вересня, не очікується суттєвих магнітних хвилювань.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.