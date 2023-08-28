Керівницю пошти на Волині підозрюють у привласненні коштів пенсіонерів

На Волині начальницю одного з пересувних поштових відділень поштового зв’язку обласної дирекції АТ "Укрпошта" підозрюють у привласненні грошей пенсіонерів. Працівниця завдала людям шкоди на суму майже 15 тисяч гривень.Про це повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Слідчі з'ясували, що керівниця "пошти на зв'язку" в Луцькому районі впродовж грудня 2022 — вересня 2023 року брали кошти з пенсіонерів як оплату за комунальні платежі, проте не проводила платежі та не вносила відповідні відомості до офіційного документа — касового звіту.За інформацією прокуратури, жінка привласнила кошти людей вісім разів. Завдану матеріальну шкоду під час досудового розслідування волинянка відшкодувала.Жінку судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вині керівниці пересувного відділення загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.