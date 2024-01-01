В «Укренерго» повідомили, як вимикатимуть світло 4 вересня: графіки





Про це повідомили в «Укренерго».



За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:



00:00 – 5:00 – одна черга відключень

5:00 – 11:00 – дві черги відключень

11:00 – 15:00 – одна черга відключень

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.



«В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах», – зазначили в «Укренерго».



Подивитися актуальний грвфік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" зп цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 4 вересня продовжаться обмеження в енергопостачанні.Про це повідомили в «Укренерго».За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:00:00 – 5:00 – одна черга відключень5:00 – 11:00 – дві черги відключень11:00 – 15:00 – одна черга відключень15:00 – 24:00 – дві черги відключень.«В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах», – зазначили в «Укренерго».Подивитися актуальний грвфік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" зп цим посиланням

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