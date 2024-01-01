Ольга Стефанішина подала заяву про відставку

Ольги Стефанішиної.



Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає



Як і решту заяв, її буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.



Нагадаємо,



Так, заяву написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.



Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

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