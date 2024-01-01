Ольга Стефанішина подала заяву про відставку

Ольга Стефанішина подала заяву про відставку
До Верховної Ради надійшла заява про відставку від віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає ТСН.

Як і решту заяв, її буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшли заяви від трьох міністрів з проханням про відставку.

Так, заяву написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

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Теги: звільнення міністрів, уряд
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