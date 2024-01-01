У Курській області загинув Герой з Луцька Володимир Закрева

Володимир Закрева.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Закрева Володимир Володимирович, 26.01.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 4 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Закрева Володимир Володимирович загинув 30 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Закрева Володимир Володимирович, 26.01.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 4 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.Солдат Закрева Володимир Володимирович загинув 30 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.

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