На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком

На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
У селі Липини поховали Героя Сака Андрія.

Про це повідомили у Підгайцівській громаді.

У боротьбі з російськими загарбниками Підгайцівська громада втратила Захисника України Сака Андрія Володимировича, який боровся за нашу Батьківщину до останнього подиху.

Життя Героя обірвалося у 33 річницю Незалежності України 24 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Урожайне, Волноваського району, Донецької області. Військовослужбовцю було лиш 42 роки.

Солдат мужньо виконав свій військовий обовʼязок і загинув у бою за Україну.

Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Попрощатися з загиблим прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі волиняни.

Під звуки церковних дзвонів труну полеглого воїна пронесли Театральним майданом міста.

З усіма військовими почестями поховали військовослужбовця на кладовищі села Липини.
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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