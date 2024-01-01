На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Саком

Сака Андрія.



Про це



У боротьбі з російськими загарбниками Підгайцівська громада втратила Захисника України Сака Андрія Володимировича, який боровся за нашу Батьківщину до останнього подиху.



Життя Героя обірвалося у 33 річницю Незалежності України 24 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Урожайне, Волноваського району, Донецької області. Військовослужбовцю було лиш 42 роки.



Солдат мужньо виконав свій військовий обовʼязок і загинув у бою за Україну.



Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Попрощатися з загиблим прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі волиняни.



Під звуки церковних дзвонів труну полеглого воїна пронесли Театральним майданом міста.



З усіма військовими почестями поховали військовослужбовця на кладовищі села Липини.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Липини поховали ГерояПро це повідомили у Підгайцівській громаді.У боротьбі з російськими загарбниками Підгайцівська громада втратила Захисника України Сака Андрія Володимировича, який боровся за нашу Батьківщину до останнього подиху.Життя Героя обірвалося у 33 річницю Незалежності України 24 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Урожайне, Волноваського району, Донецької області. Військовослужбовцю було лиш 42 роки.Солдат мужньо виконав свій військовий обовʼязок і загинув у бою за Україну.Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Попрощатися з загиблим прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі волиняни.Під звуки церковних дзвонів труну полеглого воїна пронесли Театральним майданом міста.З усіма військовими почестями поховали військовослужбовця на кладовищі села Липини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію