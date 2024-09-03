Від мобілізації заброньовано 90% рятувальників, - Зеленський

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників.



Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише



Петиція була розміщена 2 червня і вже набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута президентом. Авторка петиції закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту. Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.



Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.



Президент нагадав, що на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомляв також голова МВС Ігор Клименко.



Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Відповідне рішення підтримав уряд.



Нагадаємо, що від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих - 770 тисяч осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників.Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише LB.ua Петиція була розміщена 2 червня і вже набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута президентом. Авторка петиції закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту. Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.Президент нагадав, що на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомляв також голова МВСРаніше міністр цифрової трансформаціїповідомив, що великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Відповідне рішення підтримав уряд.Нагадаємо, що від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих - 770 тисяч осіб.

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