Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
4 вересня до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати тролейбуси 4, 4а.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з необхідністю проведення аварійного ремонту пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону Вересневе, 4 вересня 2024 року з 09:30 орієнтовно до 14:00, тролейбуси маршрутів №№ 4 та 4-а до цього мікрорайону не курсуватимуть.
Розворот буде виконуватися біля Луцької районної філії «Волиньобленерго».
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку з необхідністю проведення аварійного ремонту пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону Вересневе, 4 вересня 2024 року з 09:30 орієнтовно до 14:00, тролейбуси маршрутів №№ 4 та 4-а до цього мікрорайону не курсуватимуть.
Розворот буде виконуватися біля Луцької районної філії «Волиньобленерго».
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності", - йдеться в повідомленні.
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