Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси

Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
4 вересня до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати тролейбуси 4, 4а.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У зв’язку з необхідністю проведення аварійного ремонту пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону Вересневе, 4 вересня 2024 року з 09:30 орієнтовно до 14:00, тролейбуси маршрутів №№ 4 та 4-а до цього мікрорайону не курсуватимуть.

Розворот буде виконуватися біля Луцької районної філії «Волиньобленерго».

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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