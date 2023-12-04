Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У зв’язку з необхідністю проведення аварійного ремонту пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону Вересневе, 4 вересня 2024 року з 09:30 орієнтовно до 14:00, тролейбуси маршрутів №№ 4 та 4-а до цього мікрорайону не курсуватимуть.



Розворот буде виконуватися біля Луцької районної філії «Волиньобленерго».



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 вересня до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати тролейбуси 4, 4а.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв’язку з необхідністю проведення аварійного ремонту пошкодженого кабелю, який живить тролейбусну мережу мікрорайону Вересневе, 4 вересня 2024 року з 09:30 орієнтовно до 14:00, тролейбуси маршрутів №№ 4 та 4-а до цього мікрорайону не курсуватимуть.Розворот буде виконуватися біля Луцької районної філії «Волиньобленерго».Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію