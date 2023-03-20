Три міністри подали до парламенту заяви про відставку





Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише



Так, заяву написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.



Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.



Стефанчук сказав, що їхні заяви про відставку розглянуть на одному з найближчих засідань Верховної Ради.



Раніше народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. За його словами, готують звільнення міністра юстиції, міністра закордонних справ, міністра екології та міністра інтеграції.



Перестановки в уряді



Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні президента Володимира Зеленського писало, що глава держави «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, ймовірно, планує звільнити його.



Співрозмовники видання казали, що Зеленський «навіть не слухає» Шмигаля на нарадах, а його ймовірне звільнення назвали «більше емоційною річчю, аніж прорахунком». Також можливу відставку Шмигаля підтверджували і джерела «РБК-Україна».



Як можливу заміну Шмигаля обидва видання називали першу віцепрем'єрку — міністерку економіки Юлію Свириденко. Проте згодом журналісти заявили, що у Зеленського розглядають варіант не міняти прем'єра, а обмежитись призначенням міністрів у критичні міністерства.



Згодом на брифінгу Володимира Зеленського журналісти запитали, чи планується відставка прем’єр-міністра. На це глава держави відповів, що зміни в уряді, «напевне, можуть бути», і наголосив, що «не має багато часу на це».



Пізніше «Українська правда» стверджувала, що міністр юстиції Денис Малюська вже начебто підписав заяву про свою відставку, однак під нею немає дати, тому «в хід її поки не пустили». Сам Малюська чутки про свою відставку не підтверджував.



Тим часом віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що в межах заходів з оптимізації уряду планують її «підсилення», проте не пояснювала, що саме це означає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради надійшли заяви від трьох міністрів з проханням про відставку. Їх розглянуть на найближчих пленарних засіданнях.Про це повідомив голова Верховної Ради, пише Громадське Так, заяву написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості, міністр юстиціїта міністр захисту довкілля та природних ресурсівТакож заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майнаСтефанчук сказав, що їхні заяви про відставку розглянуть на одному з найближчих засідань Верховної Ради.Раніше народний депутатанонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. За його словами, готують звільнення міністра юстиції, міністра закордонних справ, міністра екології та міністра інтеграції.Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні президентаписало, що глава держави «втомився» від прем'єр-міністраі, ймовірно, планує звільнити його.Співрозмовники видання казали, що Зеленський «навіть не слухає» Шмигаля на нарадах, а його ймовірне звільнення назвали «більше емоційною річчю, аніж прорахунком». Також можливу відставку Шмигаля підтверджували і джерела «РБК-Україна».Як можливу заміну Шмигаля обидва видання називали першу віцепрем'єрку — міністерку економіки. Проте згодом журналісти заявили, що у Зеленського розглядають варіант не міняти прем'єра, а обмежитись призначенням міністрів у критичні міністерства.Згодом на брифінгу Володимира Зеленського журналісти запитали, чи планується відставка прем’єр-міністра. На це глава держави відповів, що зміни в уряді, «напевне, можуть бути», і наголосив, що «не має багато часу на це».Пізніше «Українська правда» стверджувала, що міністр юстиції Денис Малюська вже начебто підписав заяву про свою відставку, однак під нею немає дати, тому «в хід її поки не пустили». Сам Малюська чутки про свою відставку не підтверджував.Тим часом віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїзаявляла, що в межах заходів з оптимізації уряду планують її «підсилення», проте не пояснювала, що саме це означає.

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