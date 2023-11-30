На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів





Теплова мережа на проспекті Волі забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок та поліклініку, повідомили у Луцькій міській раді.



Мережа експлуатується з 1986 року, розповів директор комунально підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Каже, що під час цього ремонту змінять мережу протяжністю 1 314 метрів.



Труби кладуть ізольовані, строк експлуатації яких щонайменше 30 років. Їх Луцьку безкоштовно надало агентство USAID. На виконання робіт передбачено 5,8 мільйона гривень з коштів підприємства "Луцьктепло".



Будівельно-монтажні роботи з реконструкції виконує підрядна організація. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, розповів



З його слів, загалом комунальне підприємство “Луцьктепло” цього року запланувало провести ремонти розподільних теплових мереж загальною протяжністю трубопроводів 8 141 метр.



У міжопалювальний період підрядники вже виконали ремонт тепломережі на проспекті Відродження, 9-11. Завершуються роботи на проспекті Перемоги. На проспекті Волі наразі демонтована частина теплової мережі, і проводиться вкладання попередньо ізольованих труб, каже Іван Скорупський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час підготовки до опалювального сезону у Луцьку відбувається реконструкція теплової мережі на проспекті Волі. Роботи розпочали з середини серпня на ділянці від будинку №74 до будинку № 58.Теплова мережа на проспекті Волі забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок та поліклініку, повідомили у Луцькій міській раді.Мережа експлуатується з 1986 року, розповів директор комунально підприємства "Луцьктепло". Каже, що під час цього ремонту змінять мережу протяжністю 1 314 метрів.Труби кладуть ізольовані, строк експлуатації яких щонайменше 30 років. Їх Луцьку безкоштовно надало агентство USAID. На виконання робіт передбачено 5,8 мільйона гривень з коштів підприємства "Луцьктепло".Будівельно-монтажні роботи з реконструкції виконує підрядна організація. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.З його слів, загалом комунальне підприємство “Луцьктепло” цього року запланувало провести ремонти розподільних теплових мереж загальною протяжністю трубопроводів 8 141 метр.У міжопалювальний період підрядники вже виконали ремонт тепломережі на проспекті Відродження, 9-11. Завершуються роботи на проспекті Перемоги. На проспекті Волі наразі демонтована частина теплової мережі, і проводиться вкладання попередньо ізольованих труб, каже Іван Скорупський.

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