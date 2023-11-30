На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів
Сьогодні, 16:42
Під час підготовки до опалювального сезону у Луцьку відбувається реконструкція теплової мережі на проспекті Волі. Роботи розпочали з середини серпня на ділянці від будинку №74 до будинку № 58.
Теплова мережа на проспекті Волі забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок та поліклініку, повідомили у Луцькій міській раді.
Мережа експлуатується з 1986 року, розповів директор комунально підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Каже, що під час цього ремонту змінять мережу протяжністю 1 314 метрів.
Труби кладуть ізольовані, строк експлуатації яких щонайменше 30 років. Їх Луцьку безкоштовно надало агентство USAID. На виконання робіт передбачено 5,8 мільйона гривень з коштів підприємства "Луцьктепло".
Будівельно-монтажні роботи з реконструкції виконує підрядна організація. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
З його слів, загалом комунальне підприємство “Луцьктепло” цього року запланувало провести ремонти розподільних теплових мереж загальною протяжністю трубопроводів 8 141 метр.
У міжопалювальний період підрядники вже виконали ремонт тепломережі на проспекті Відродження, 9-11. Завершуються роботи на проспекті Перемоги. На проспекті Волі наразі демонтована частина теплової мережі, і проводиться вкладання попередньо ізольованих труб, каже Іван Скорупський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теплова мережа на проспекті Волі забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок та поліклініку, повідомили у Луцькій міській раді.
Мережа експлуатується з 1986 року, розповів директор комунально підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Каже, що під час цього ремонту змінять мережу протяжністю 1 314 метрів.
Труби кладуть ізольовані, строк експлуатації яких щонайменше 30 років. Їх Луцьку безкоштовно надало агентство USAID. На виконання робіт передбачено 5,8 мільйона гривень з коштів підприємства "Луцьктепло".
Будівельно-монтажні роботи з реконструкції виконує підрядна організація. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
З його слів, загалом комунальне підприємство “Луцьктепло” цього року запланувало провести ремонти розподільних теплових мереж загальною протяжністю трубопроводів 8 141 метр.
У міжопалювальний період підрядники вже виконали ремонт тепломережі на проспекті Відродження, 9-11. Завершуються роботи на проспекті Перемоги. На проспекті Волі наразі демонтована частина теплової мережі, і проводиться вкладання попередньо ізольованих труб, каже Іван Скорупський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку до мікрорайону Вересневе тимчасово не будуть курсувати два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів
Сьогодні, 16:42
Через законопроєкт про звільнення від мобілізації молодших за 25 років, у Раді блокували трибуну
Сьогодні, 16:19
У Луцьку п’яний як чіп водій скоїв автопригоду. ВІДЕО.
Сьогодні, 16:00