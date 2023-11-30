На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів

На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів
Під час підготовки до опалювального сезону у Луцьку відбувається реконструкція теплової мережі на проспекті Волі. Роботи розпочали з середини серпня на ділянці від будинку №74 до будинку № 58.

Теплова мережа на проспекті Волі забезпечує послугами дев'ять житлових будинків, дитячий садок та поліклініку, повідомили у Луцькій міській раді.

Мережа експлуатується з 1986 року, розповів директор комунально підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Каже, що під час цього ремонту змінять мережу протяжністю 1 314 метрів.

Труби кладуть ізольовані, строк експлуатації яких щонайменше 30 років. Їх Луцьку безкоштовно надало агентство USAID. На виконання робіт передбачено 5,8 мільйона гривень з коштів підприємства "Луцьктепло".

Будівельно-монтажні роботи з реконструкції виконує підрядна організація. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

З його слів, загалом комунальне підприємство “Луцьктепло” цього року запланувало провести ремонти розподільних теплових мереж загальною протяжністю трубопроводів 8 141 метр.
На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів

У міжопалювальний період підрядники вже виконали ремонт тепломережі на проспекті Відродження, 9-11. Завершуються роботи на проспекті Перемоги. На проспекті Волі наразі демонтована частина теплової мережі, і проводиться вкладання попередньо ізольованих труб, каже Іван Скорупський.
На проспекті Волі у Луцьку замінюють тепломережу протяжністю понад тисячу метрів

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Теги: Луцьк, ремонт, тепломережа
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