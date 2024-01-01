У Луцьку п’яний як чіп водій скоїв автопригоду. ВІДЕО.





Відповідне відео у



На записі видно, що керманич дійсно перебуває в нетверезому стані, а також за словами автора – збирається утекти з місця вчинення правопорушення.



Інформацію про автопригоду підтвердили в в управлінні патрульної поліції у Волинській області. Там зазначили, що ДТП трапилася у понеділок, 2 вересня, близько 22-ї години, на вулиці Карпенка-Карого.



"Патрульним надійшло повідомлення: заявник повідомив, що нетверезий водій намагається залишити місце автопригоди. На місці з’ясувалося, що керманич автомобіля Renault не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на бордюр, після чого здійснив наїзд на дорожній знак та рекламний щит", – кажуть у патрульній поліції.







Під час спілкування патрульні помітили у 29-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Однак водій відмовився проходити огляд у встановленому законному порядку.



"На чоловіка інспектори склали низку адміністративних матеріалів. За ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння)", – повідомили у поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині нетверезий водій автомобіля Renault скоїв дорожньо-транспортну пригоду.Відповідне відео у соцмережі TikTok опублікував користувач з ніком lilsokira, підписавши його “Алкоголь до добра не доводить”.На записі видно, що керманич дійсно перебуває в нетверезому стані, а також за словами автора – збирається утекти з місця вчинення правопорушення.Інформацію про автопригоду підтвердили в в управлінні патрульної поліції у Волинській області. Там зазначили, що ДТП трапилася у понеділок, 2 вересня, близько 22-ї години, на вулиці Карпенка-Карого."Патрульним надійшло повідомлення: заявник повідомив, що нетверезий водій намагається залишити місце автопригоди. На місці з’ясувалося, що керманич автомобіля Renault не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на бордюр, після чого здійснив наїзд на дорожній знак та рекламний щит", – кажуть у патрульній поліції.Під час спілкування патрульні помітили у 29-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Однак водій відмовився проходити огляд у встановленому законному порядку."На чоловіка інспектори склали низку адміністративних матеріалів. За ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння)", – повідомили у поліції.

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