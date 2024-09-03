Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: 40 загиблих та 180 поранених





Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



Частково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Понад 180 людей поранені.



"На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", – сказав він.



Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії.



"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції", – сказав він.



Зеленський заявив, що російська наволоч відповість за удар.



Як пише



"Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельної ракети був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища, – зазначили у відомстві. – Частково зруйнована одна з будівельного інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів".



Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкоджене майно.



Росіяни атакували Полтаву вранці 3 вересня. Наразі в місті оголосили збір крові для поранених. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, повідомили в ОВА.



За даними місцевого медіа, кров приймають за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00. Контакти: +380954521357. Треба мати паспорт і код.



Кров здали понад 70 людей. Щоб не створювати черги, прийти можна не лише сьогодні, а протягом цього і наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія вдарила по навчальному закладу в Полтаві. Ворог двома балістичним ракетами поцілив по цьому закладу та сусідній лікарні.Про це повідомив президентЧастково зруйновано одну з будівель інститут зв'язку. Понад 180 людей поранені."На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого", – сказав він.Президент Зеленський доручив розслідувати всі обставини трагедії."Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції", – сказав він.Зеленський заявив, що російська наволоч відповість за удар.Як пише LB.ua, за інформацією Міністерства оборони України, ворог використав дві балістичні ракети."Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельної ракети був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища, – зазначили у відомстві. – Частково зруйнована одна з будівельного інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів".Розбір завалів на місці атаки триває. За інформацією міністра внутрішніх справ, поблизу місця удару пошкоджено житлові будинки. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкоджене майно.Росіяни атакували Полтаву вранці 3 вересня. Наразі в місті оголосили збір крові для поранених. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, повідомили в ОВА.За даними місцевого медіа, кров приймають за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00. Контакти: +380954521357. Треба мати паспорт і код.Кров здали понад 70 людей. Щоб не створювати черги, прийти можна не лише сьогодні, а протягом цього і наступного тижня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію