18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня

18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі побачать філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 вересня.

Відкриття 18-го театрального сезону на камерній сцені!

У четвер, 5 вересня, о 18:00 чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).

«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?

« - Щось треба робити!

- Пляшка є?

- Є. А що?

- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.
18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

У п’ятницю, 6 вересня, о 18:00драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня

Постановка закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатись, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.
18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня

Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Теги: Луцьк, театральний анонс, варте уваги
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