18-ий театральний сезон: огляд вистав у Луцьку 5 – 6 вересня





Цього тижня глядачі побачать філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 вересня.



Відкриття 18-го театрального сезону на камерній сцені!



У четвер, 5 вересня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?



« - Щось треба робити!



- Пляшка є?



- Є. А що?



- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисер Владислав Маціюк так, зокрема, розповідає про постановку.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 6 вересня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Постановка закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатись, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Відкриття 18-го театрального сезону на камерній сцені!У четвер,. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).«Чорна комедія про двох дівчат, які застрягли в морзі! З ними тільки коньяк, цигарки і минуле життя, яке привело їх сюди. Чому двері зачинені, як звідси вийти?« - Щось треба робити!- Пляшка є?- Є. А що?- Ну ти ж кажеш «щось треба робити!» – режисертак, зокрема, розповідає про постановку.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Постановка закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатись, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію