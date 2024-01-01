На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Селещук
Сьогодні, 13:40
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Селещук.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. 31 серпня у Харківській області загинув наш Захисник Микола Селещук, 1985 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Миколу.
Цієї ночі, з 3 на 4 вересня, тіло буде доставлене в Свято-Михайлівський храм на 15 мікрорайоні.
Панахида та прощання відбудуться завтра, 4 вересня. Годину повідомлю згодом.
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна новина надійшла з фронту. 31 серпня у Харківській області загинув наш Захисник Микола Селещук, 1985 року народження. Житель Нововолинська.
Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Миколу.
Цієї ночі, з 3 на 4 вересня, тіло буде доставлене в Свято-Михайлівський храм на 15 мікрорайоні.
Панахида та прощання відбудуться завтра, 4 вересня. Годину повідомлю згодом.
Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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