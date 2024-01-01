На Харківщині загинув Герой з Волині Микола Селещук

Микола Селещук.



Про це Борис Карпус.



"Сумна новина надійшла з фронту. 31 серпня у Харківській області загинув наш Захисник Микола Селещук, 1985 року народження. Житель Нововолинська.



Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Миколу.



Цієї ночі, з 3 на 4 вересня, тіло буде доставлене в Свято-Михайлівський храм на 15 мікрорайоні.



Панахида та прощання відбудуться завтра, 4 вересня. Годину повідомлю згодом.



Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Сумна новина надійшла з фронту. 31 серпня у Харківській області загинув наш Захисник Микола Селещук, 1985 року народження. Житель Нововолинська.Висловлюю щирі співчуття родині та всім, хто знав Миколу.Цієї ночі, з 3 на 4 вересня, тіло буде доставлене в Свято-Михайлівський храм на 15 мікрорайоні.Панахида та прощання відбудуться завтра, 4 вересня. Годину повідомлю згодом.Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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