Лучанина судили за масштабну торгівлю підакцизними товарами

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув справу проти місцевого жителя, якого звинувачували в незаконному обігу підакцизних товарів та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.



Про це йдеться у



Зазначають, що обвинувачений - уродженець обласного центру, раніше він вже був засуджений за подібні злочини.



Слідство встановило, що чоловік, не бувши зареєстрованим як суб`єкт господарювання та не маючи ліцензії на торгівлю алкоголем і тютюновими виробами, придбав через інтернет понад 8 тисяч пачок незаконно вироблених сигарет різних марок, майже 350 літрів етилового спирту, а близько 300 літрів різноманітних фальсифікованих алкогольних напоїв. Усе це він зберігав у складських приміщеннях в селах Рованці та Великий Омеляник з метою подальшого збуту.



У лютому цього року обвинувачений продав частину свого нелегального товару. Ці дії були задокументовані правоохоронцями, тож чоловіка затримали. Його підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (Легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.



Суд, враховуючи добровільне визнання вини, щире каяття та наявність неповнолітньої дитини на утриманні обвинуваченого, затвердив угоду про визнання винуватості. В результаті, підсудного оштрафували на 91 800 гривень. Крім того, його позбавили права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з реалізацією підакцизних товарів, на два роки. Усі незаконно виготовлені товари підлягають конфіскації та знищенню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розглянув справу проти, якого звинувачували в незаконному обігу підакцизних товарів та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.Про це йдеться у вироку від 28 серпня.Зазначають, що обвинувачений - уродженець обласного центру, раніше він вже був засуджений за подібні злочини.Слідство встановило, що чоловік, не бувши зареєстрованим як суб`єкт господарювання та не маючи ліцензії на торгівлю алкоголем і тютюновими виробами, придбав через інтернетрізних марок,, а. Усе це він зберігав у складських приміщеннях в селах Рованці та Великий Омеляник з метою подальшого збуту.У лютому цього року обвинувачений продав частину свого нелегального товару. Ці дії були задокументовані правоохоронцями, тож чоловіка затримали. Його підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченоготаККУ.Суд, враховуючи добровільне визнання вини, щире каяття та наявність неповнолітньої дитини на утриманні обвинуваченого, затвердив угоду про визнання винуватості. В результаті, підсудного оштрафували на. Крім того, його позбавили права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з реалізацією підакцизних товарів, на два роки. Усі незаконно виготовлені товари підлягають конфіскації та знищенню.

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