На Запоріжжі загинув 57-річний Герой з Волині Руслан Сус

Руслан Сус.



Про це Ігор Пальонка.



"З сумом повідомляю про чергову трагічну звістку з фронту.

Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Суходоли Сус Руслан Мар'янович.



Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня.



Висловлюю щирі співчуття родині полеглого захисника", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що про час та місце прощання з Русланом Сусом повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"З сумом повідомляю про чергову трагічну звістку з фронту.Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Суходоли Сус Руслан Мар'янович.Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня.Висловлюю щирі співчуття родині полеглого захисника", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що про час та місце прощання з Русланом Сусом повідомлять згодом.

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