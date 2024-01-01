На Запоріжжі загинув 57-річний Герой з Волині Руслан Сус
Сьогодні, 13:00
На війні загинув Герой з Волині Руслан Сус.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"З сумом повідомляю про чергову трагічну звістку з фронту.
Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Суходоли Сус Руслан Мар'янович.
Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня.
Висловлюю щирі співчуття родині полеглого захисника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про час та місце прощання з Русланом Сусом повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"З сумом повідомляю про чергову трагічну звістку з фронту.
Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув мешканець села Суходоли Сус Руслан Мар'янович.
Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня.
Висловлюю щирі співчуття родині полеглого захисника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про час та місце прощання з Русланом Сусом повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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