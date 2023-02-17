На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: евакуювали село, гасять 275 рятувальників

На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа: евакуювали село, гасять 275 рятувальників
Влада Харківщини евакуювала мешканців села Студенок через масштабну лісову пожежу в Оскільській громаді Ізюмського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Українська правда.

За словами голови ОВА, пожежа спалахнула увечері 2 вересня. Горять лісові насадження на площі біля 1200 га, вогонь розповсюдився на село Студенок, через це вирішили евакуювати жителів.

Синєгубов додав, що влада вивезла близько 200 осіб. Частина людей виїхали власним транспортом.

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації загорання залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом 77 одиниць техніки 275 рятувальників.

За словами Синєгубова, внаслідок пожежі постраждали дві людини: місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.

Ліквідація загорання триває.

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Теги: Харківщина, пожежа, село
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