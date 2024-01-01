Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині









Як розповіла Суспільному одна з організаторок благодійних концертів, волонтерка Марта Татарина, на виступі в селищі Локачі, де діти були нещодавно, зібрали 18 тисяч гривень на ЗСУ.



"П’ять поїздок ми здійснили – кошти пішли на ремонт авто, яке забрали із передової, їй потрібно реставрацію провести, а також ми придбали авто. Нам друзі з Польщі привезли її, і вже вона на сході служить і допомагає військовим. З цих 18 тисяч ми хочемо 10 тисяч взяти на рації", — сказала волинянка.



У гурті "Славчики" співають діти з Устилузької та Зимнівської громад. Зі слів Марти Татариної, ініціатором створення колективу став волинський волонтер В’ячеслав Проскуненков, на честь котрого й назвали гурт.



"В нас є такі дітки – це з Устилузької публічної бібліотеки, є клуб "Юні читайлики", які крім читання також співають, танцюють, малюють. Ми вирішили їх об'єднати і тоді відбулася перша репетиція". — сказала волинянка.



Наразі в колективі співає 12 дітей віком від дев'яти до 19 років. Найстарша учасниця гурту Яна Семенюк — студентка. "Ми всі згуртовані, всі дружні, у нас ніхто не свариться, всі один одного підтримуємо", — зазначила дівчина.



Тато двох сестричок Зоряни та Злати Банах — військовослужбовець. Дівчата розповіли, що з нетерпінням чекають на його повернення додому. Зі слів Злати, тато на захисті України вже впродовж року, разом із сестрою дуже за ним сумують.



"Дуже подобається, і багато пісень дуже вчимо. Своїми виступами допомагаємо військовим. Мій тато теж військовий і я дуже хочу, щоб він повернувся", — каже Зоряна.



Ще одна учасниця "Славчиків", 13-річна Мар’яна Адамчук розповіла: до участі у колективі співами не займалася, проте все ж вирішила долучитися і допомагати війську. "З самого початку було важко, тому що я переживала, не знала як робити, що говорити, як співати. З часом просто звикаєш", — зазначила школярка.



У репертуарі колективу понад 20 українських патріотичних пісень. Зі слів художньої керівниці Оксани Лещук-Янчук, на репетиції збираються раз на тиждень.



"Ми співаємо в бусі. Це наші репетиції. Їдемо туди – співаємо, їдемо назад – співаємо. Концерт у нас – три години. Це мінімум", — розповіла волинянка.



Як зазначила Марта Татарина, співочий колектив здійснив уже сім поїздок Волинню. Загалом під час благодійних виступів, додала волонтерка, дітям вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень.



Виступи в населених пунктах області "Славчики" продовжуватимуть й надалі у вільний від навчання в школах час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитячий вокальний колектив "Славчики" із Волині зібрав на потреби Збройних сил України орієнтовно 150 тисяч гривень. Нині збирають донати на потреби захисників, зокрема на військові рації. Суспільне поспілкувалося з юними волонтерами після їхнього чергового концерту в місті Володимир.Як розповіла Суспільному одна з організаторок благодійних концертів, волонтерка, на виступі в селищі Локачі, де діти були нещодавно, зібрали 18 тисяч гривень на ЗСУ."П’ять поїздок ми здійснили – кошти пішли на ремонт авто, яке забрали із передової, їй потрібно реставрацію провести, а також ми придбали авто. Нам друзі з Польщі привезли її, і вже вона на сході служить і допомагає військовим. З цих 18 тисяч ми хочемо 10 тисяч взяти на рації", — сказала волинянка.У гурті "Славчики" співають діти з Устилузької та Зимнівської громад. Зі слів Марти Татариної, ініціатором створення колективу став волинський волонтер В’ячеслав Проскуненков, на честь котрого й назвали гурт."В нас є такі дітки – це з Устилузької публічної бібліотеки, є клуб "Юні читайлики", які крім читання також співають, танцюють, малюють. Ми вирішили їх об'єднати і тоді відбулася перша репетиція". — сказала волинянка.Наразі в колективі співає 12 дітей віком від дев'яти до 19 років. Найстарша учасниця гурту— студентка. "Ми всі згуртовані, всі дружні, у нас ніхто не свариться, всі один одного підтримуємо", — зазначила дівчина.Тато двох сестричок Зоряни та Злати Банах — військовослужбовець. Дівчата розповіли, що з нетерпінням чекають на його повернення додому. Зі слів Злати, тато на захисті України вже впродовж року, разом із сестрою дуже за ним сумують."Дуже подобається, і багато пісень дуже вчимо. Своїми виступами допомагаємо військовим. Мій тато теж військовий і я дуже хочу, щоб він повернувся", — каже Зоряна.Ще одна учасниця "Славчиків", 13-річнарозповіла: до участі у колективі співами не займалася, проте все ж вирішила долучитися і допомагати війську. "З самого початку було важко, тому що я переживала, не знала як робити, що говорити, як співати. З часом просто звикаєш", — зазначила школярка.У репертуарі колективу понад 20 українських патріотичних пісень. Зі слів художньої керівниці, на репетиції збираються раз на тиждень."Ми співаємо в бусі. Це наші репетиції. Їдемо туди – співаємо, їдемо назад – співаємо. Концерт у нас – три години. Це мінімум", — розповіла волинянка.Як зазначила Марта Татарина, співочий колектив здійснив уже сім поїздок Волинню. Загалом під час благодійних виступів, додала волонтерка, дітям вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень.Виступи в населених пунктах області "Славчики" продовжуватимуть й надалі у вільний від навчання в школах час.

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