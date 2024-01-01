Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині

Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині
Дитячий вокальний колектив "Славчики" із Волині зібрав на потреби Збройних сил України орієнтовно 150 тисяч гривень. Нині збирають донати на потреби захисників, зокрема на військові рації.

Суспільне поспілкувалося з юними волонтерами після їхнього чергового концерту в місті Володимир.

Як розповіла Суспільному одна з організаторок благодійних концертів, волонтерка Марта Татарина, на виступі в селищі Локачі, де діти були нещодавно, зібрали 18 тисяч гривень на ЗСУ.

"П’ять поїздок ми здійснили – кошти пішли на ремонт авто, яке забрали із передової, їй потрібно реставрацію провести, а також ми придбали авто. Нам друзі з Польщі привезли її, і вже вона на сході служить і допомагає військовим. З цих 18 тисяч ми хочемо 10 тисяч взяти на рації", — сказала волинянка.

У гурті "Славчики" співають діти з Устилузької та Зимнівської громад. Зі слів Марти Татариної, ініціатором створення колективу став волинський волонтер В’ячеслав Проскуненков, на честь котрого й назвали гурт.

"В нас є такі дітки – це з Устилузької публічної бібліотеки, є клуб "Юні читайлики", які крім читання також співають, танцюють, малюють. Ми вирішили їх об'єднати і тоді відбулася перша репетиція". — сказала волинянка.
Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині

Наразі в колективі співає 12 дітей віком від дев'яти до 19 років. Найстарша учасниця гурту Яна Семенюк — студентка. "Ми всі згуртовані, всі дружні, у нас ніхто не свариться, всі один одного підтримуємо", — зазначила дівчина.

Тато двох сестричок Зоряни та Злати Банах — військовослужбовець. Дівчата розповіли, що з нетерпінням чекають на його повернення додому. Зі слів Злати, тато на захисті України вже впродовж року, разом із сестрою дуже за ним сумують.

"Дуже подобається, і багато пісень дуже вчимо. Своїми виступами допомагаємо військовим. Мій тато теж військовий і я дуже хочу, щоб він повернувся", — каже Зоряна.
Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині

Ще одна учасниця "Славчиків", 13-річна Мар’яна Адамчук розповіла: до участі у колективі співами не займалася, проте все ж вирішила долучитися і допомагати війську. "З самого початку було важко, тому що я переживала, не знала як робити, що говорити, як співати. З часом просто звикаєш", — зазначила школярка.

У репертуарі колективу понад 20 українських патріотичних пісень. Зі слів художньої керівниці Оксани Лещук-Янчук, на репетиції збираються раз на тиждень.

"Ми співаємо в бусі. Це наші репетиції. Їдемо туди – співаємо, їдемо назад – співаємо. Концерт у нас – три години. Це мінімум", — розповіла волинянка.
Як волонтерить дитячий співочий колектив із Волині

Як зазначила Марта Татарина, співочий колектив здійснив уже сім поїздок Волинню. Загалом під час благодійних виступів, додала волонтерка, дітям вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень.

Виступи в населених пунктах області "Славчики" продовжуватимуть й надалі у вільний від навчання в школах час.

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Теги: Волинь, діти, вокальний колектив
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