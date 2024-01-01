Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях

Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях
Управлінням психологічної підтримки персоналу Оперативного командування “Захід” спільно з Національним університетом «Острозька академія» організовано проведення онлай-курсу з психології для структури психологічної підтримки персоналу у військах.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

Цей курс став важливою подією для усіх слухачів. Менторську підтримку учасникам забезпечили гуру психології, які мають величезний практичний та викладацький досвід.

Ректор Національного університету “Острозька академія”, доктор психологічних наук, професор Ігор Пасічник поділився своїм багаторічним досвідом та глибокими знаннями у цій сфері а також мотивував слухачів курсу і до наукової роботи на основі практичного досвіду. Всі учасники мали змогу ознайомитися з найсучаснішими методиками у сфері психологічного супроводу.
Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях

Під час цього навчального курсу представниця структури психологічної підтримки персоналу членкиня Української Спілки Психотерапевтів, терапевтиня ПТСР Ольга Галицька презентувала слухачам реальні кейси та поділилась практичними рекомендаціями, які можна одразу впроваджувати у роботу.

Програма курсу включала інтерактивні лекції, практичні заняття та обговорення актуальних питань психологічної підтримки у кризових ситуаціях. Онлайн-формат курсу дозволив об'єднати велику кількість спеціалістів із різних територій України, створивши платформу для обміну досвідом та ідеями. Це значно підвищило рівень взаємодії між учасниками, зміцнило колективний дух і сприяло формуванню єдиного підходу до спільної справи.
Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління психологічної підтримки персоналу Оперативного командування “Захід” Володимир Демидюк зауважив:

“Це лише перший крок на шляху до впровадження системної підтримки представників структури психологічної підтримки персоналу. Плануємо продовжувати цю роботу у співпраці із провідними фахівцями та навчальними закладами. Разом зможемо зробити важливі кроки для покращення умов праці та підтримки тих, хто щодня виконує бойове завдання. Сподіваюсь, що цей курс стане початком нових ініціатив і проєктів, спрямованих на розвиток психологічної підтримки персоналу”.
Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях
Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях
Онлайн-лекції на фронті: українських військових психологів навчали стійкості у кризових ситуаціях

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