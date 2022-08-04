Затримали волинянина, який на вулиці напав на жінку, побив та пограбував її
Сьогодні, 10:32
У Нововолинську працівники кримінальної поліції оперативно затримали чоловіка за підозрою у вчиненні розбою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисник ввечері напав на 39-річну жительку Нововолинська, побив її та відібрав мобільний телефон і сумку з особистими речами.
Оперативники за гарячими слідами встановили та затримали особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 34-річний місцевий житель. До його пошуків також залучалися кінологи із службовою собакою.
Викрадені речі поліцейські вилучили.
Окрім того, за місцем його проживання правоохоронці вилучили автомат АК-74 та понад 60 набоїв до нього. Їх направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, судом обрано запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисник ввечері напав на 39-річну жительку Нововолинська, побив її та відібрав мобільний телефон і сумку з особистими речами.
Оперативники за гарячими слідами встановили та затримали особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 34-річний місцевий житель. До його пошуків також залучалися кінологи із службовою собакою.
Викрадені речі поліцейські вилучили.
Окрім того, за місцем його проживання правоохоронці вилучили автомат АК-74 та понад 60 набоїв до нього. Їх направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, судом обрано запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали волинянина, який на вулиці напав на жінку, побив та пограбував її
Сьогодні, 10:32
На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 10:27
Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
Сьогодні, 10:15
Кудрицького звільнили з посади керівника «Укренерго»
Сьогодні, 09:50