Затримали волинянина, який на вулиці напав на жінку, побив та пограбував її

У Нововолинську працівники кримінальної поліції оперативно затримали чоловіка за підозрою у вчиненні розбою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник ввечерімобільний телефон і сумку з особистими речами.Оперативники за гарячими слідами встановили та затримали особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 34-річний місцевий житель. До його пошуків також залучалися кінологи із службовою собакою.Викрадені речі поліцейські вилучили.Окрім того, за місцем його проживання правоохоронці вилучили автомат АК-74 та понад 60 набоїв до нього. Їх направили на дослідження.За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, судом обрано запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.