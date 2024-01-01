На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку

На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку
Поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок аварії загинула пенсіонерка, окрім того, двоє осіб травмувалося. Аварія сталася учора, близько 21 години, у селі Шкроби. 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом Viper, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого наїхав на 71-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Окрім цього, численні тілесні ушкодження отримав й сам водій двоколісного, його госпіталізували до лікарні, 15-річного пасажира мотоцикла після надання медичної допомоги відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.

В рамках досудового розслідування буде встановлено усі обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нестор Шуфрич постане перед судом у справі щодо фінансування росгвардії
Сьогодні, 11:08
Затримали волинянина, який на вулиці напав на жінку, побив та пограбував її
Сьогодні, 10:32
На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 10:27
Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
Сьогодні, 10:15
Кудрицького звільнили з посади керівника «Укренерго»
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Волині у ДТП загинули 18-річні водій та пасажир автівки: врізались у дерево На Волині у ДТП загинули 18-річні водій та пасажир автівки: врізались у дерево
27 серпень, 11:07
У Луцькому районі авто на смерть збило жінку У Луцькому районі авто на смерть збило жінку
20 серпень, 10:10
На Волині на смерть розбився мотоцикліст На Волині на смерть розбився мотоцикліст
19 серпень, 21:57
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
12 липень, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нестор Шуфрич постане перед судом у справі щодо фінансування росгвардії
Сьогодні, 11:08
 0
Затримали волинянина, який на вулиці напав на жінку, побив та пограбував її
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку
Сьогодні, 10:27
 0
Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
Сьогодні, 10:15
 0
Кудрицького звільнили з посади керівника «Укренерго»
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8