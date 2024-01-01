На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку

Поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок аварії загинула пенсіонерка, окрім того, двоє осіб травмувалося. Аварія сталася учора, близько 21 години, у селі Шкроби. 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом Viper, не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого наїхав на 71-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.Окрім цього, численні тілесні ушкодження отримав й сам водій двоколісного, його госпіталізували до лікарні, 15-річного пасажира мотоцикла після надання медичної допомоги відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.В рамках досудового розслідування буде встановлено усі обставини ДТП.