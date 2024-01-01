Кудрицького звільнили з посади керівника «Укренерго»
Сьогодні, 09:50
Наглядова рада НЕК «Укренерго» 2 вересня ухвалила рішення про звільнення голови компанії Володимира Кудрицького.
Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та «Суспільне».
Кудрицький перебуватиме на посаді голови правління «Укренерго» до 4 вересня.
Далі виконувати обов'язки очільника «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт.
За даними журналістів, за звільнення проголосували троє членів наглядової ради від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти.
Видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела 30 серпня повідомили, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки нібито звернувся до голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням.
Така вимога президента, як казали джерела, була викликана нібито поганим захистом обʼєктів «Укренерго».
Журналісти писали, що Кудрицький нібито відмовився написати заяву. Тож розглянути його звільнення мала наглядова рада.
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Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та «Суспільне».
Кудрицький перебуватиме на посаді голови правління «Укренерго» до 4 вересня.
Далі виконувати обов'язки очільника «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт.
За даними журналістів, за звільнення проголосували троє членів наглядової ради від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти.
Видання Forbes Ukraine та «Економічна правда» з посиланням на джерела 30 серпня повідомили, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки нібито звернувся до голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням.
Така вимога президента, як казали джерела, була викликана нібито поганим захистом обʼєктів «Укренерго».
Журналісти писали, що Кудрицький нібито відмовився написати заяву. Тож розглянути його звільнення мала наглядова рада.
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