Нічна атака росії: два дрони полетіли на Бєлгородську і окуповану частину Донецької області
Сьогодні, 09:05
У ніч на 3 вересня Україна знову перебувала під російським ударом. Ворог застосував три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму, керовану авіаракету Х-59/69 з російської Курської області і 35 ударних БпЛА типу Shahed. Їх він теж запустив з Криму і Курської області.
Захисники збили 27 дронів, ще шість були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах.
"Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", – йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
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Захисники збили 27 дронів, ще шість були локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах.
"Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини", – йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
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