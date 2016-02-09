Україна може восени отримати 1,1 млрд доларів від МВФ

Україна може восени отримати 1,1 млрд доларів від МВФ
Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, що дасть змогу Україні залучити 1,1 млрд доларів восени 2024 року.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Обговорили початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Подякував пану Каммеру та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа", - сказав Шмигаль.

За його словами, вони обговорили також впровадження реформ і виконання структурних маяків.

"Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - наголосив прем'єр.

Шмигаль розповів, що в розмові з Каммером також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, "які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України".

Нагадаємо, глава місії МВФ в Україні Гевін Грей вважає, що війна в Україні триватиме і наступного року. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету, ніж вважалося раніше.

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Теги: Україна, МВФ, гроші
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