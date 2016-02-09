Україна може восени отримати 1,1 млрд доларів від МВФ
Сьогодні, 07:32
Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, що дасть змогу Україні залучити 1,1 млрд доларів восени 2024 року.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Обговорили початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Подякував пану Каммеру та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа", - сказав Шмигаль.
За його словами, вони обговорили також впровадження реформ і виконання структурних маяків.
"Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - наголосив прем'єр.
Шмигаль розповів, що в розмові з Каммером також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, "які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України".
Нагадаємо, глава місії МВФ в Україні Гевін Грей вважає, що війна в Україні триватиме і наступного року. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету, ніж вважалося раніше.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Обговорили початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Подякував пану Каммеру та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа", - сказав Шмигаль.
За його словами, вони обговорили також впровадження реформ і виконання структурних маяків.
"Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - наголосив прем'єр.
Шмигаль розповів, що в розмові з Каммером також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, "які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України".
Нагадаємо, глава місії МВФ в Україні Гевін Грей вважає, що війна в Україні триватиме і наступного року. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету, ніж вважалося раніше.
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