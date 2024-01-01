На Волині новостворений пожежний підрозділ пройшов бойове хрещення. ВІДЕО

На Волині новостворений пожежний підрозділ пройшов бойове хрещення. ВІДЕО
На Волині новостворений добровольчий пожежний підрозділ за кілька днів після відкриття уже пройшов бойове хрещення — успішно приборкав свою першу пожежу.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

2 вересня між селами Човниця і Озеро Ківерцівської громади місцеві жителі помітили полум'я, що охопило суху траву й чагарники. Очевидці звернулися за допомогою до добровільної пожежної команди, що з 31 серпня розпочала свою роботу у селі Озеро.

Вогнеборці оперативно прибули за вказаними координатами, провели бойове розгортання та приборкали загоряння без залучення додаткових сил і засобів.


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Теги: Волинь, пожежа, ДСНС
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