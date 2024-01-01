На Волині новостворений пожежний підрозділ пройшов бойове хрещення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині новостворений добровольчий пожежний підрозділ за кілька днів після відкриття уже пройшов бойове хрещення — успішно приборкав свою першу пожежу.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
2 вересня між селами Човниця і Озеро Ківерцівської громади місцеві жителі помітили полум'я, що охопило суху траву й чагарники. Очевидці звернулися за допомогою до добровільної пожежної команди, що з 31 серпня розпочала свою роботу у селі Озеро.
Вогнеборці оперативно прибули за вказаними координатами, провели бойове розгортання та приборкали загоряння без залучення додаткових сил і засобів.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
2 вересня між селами Човниця і Озеро Ківерцівської громади місцеві жителі помітили полум'я, що охопило суху траву й чагарники. Очевидці звернулися за допомогою до добровільної пожежної команди, що з 31 серпня розпочала свою роботу у селі Озеро.
Вогнеборці оперативно прибули за вказаними координатами, провели бойове розгортання та приборкали загоряння без залучення додаткових сил і засобів.
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