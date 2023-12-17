Майже 400 першокурсників Луцького педколеджу посвятили у студенти. ФОТО

У Луцькому педагогічному коледжі відбулися урочистості з нагоди посвяти у першокурсники.Про це повідомили у Волинській обласній раді.Обласний комунальний заклад вищої освіти прийняв на навчання понад 380 першокурсників.Звертаючись до новоприбулих студентів, очільник коледжу Петро Бойчук зауважив, що вони мають честь навчатися в одному з найстарших освітніх закладів області, який був створений ще у 1939 році як педагогічна школа.«Нині це заклад вищої освіти. Ми переможці багатьох конкурсів, олімпіад, спортивних змагань, маємо успішну грантову роботу. Ми пишаємося студентами та є однією сім’єю. Щиро вітаю вас із цим та обіцяю, що ви будете гордо нести своє звання «студент», – запевнив він.За доброю традицією коледжу новачків вітали хлібом-сіллю на вишиваних рушниках з побажаннями щастя і доброї долі. Майбутні педагоги також склали присягу та пообіцяли бути старанними в навчанні і студентському житті.«Ви розпочали навчання в одному з найкращих педагогічних коледжів України. Тут дають міцні знання та випускають висококваліфікованих спеціалістів. Я впевнений, що ви є елітою нашої країни, спеціалістами, які будуть засівати зерна доброго і вічного в серця майбутнього покоління. І ми усі разом будуватимемо нашу Україну. Бажаю вам вдалого навчального року та зустріти закінчення першого курсу під мирним українським небом», – побажав першокурсникам Юрій Поліщук.На завершення свята капелан коледжу благословив першокурсників та їх викладачів, а перший дзвоник сповістив про початок нового навчального року.