На Волині змагалися юні риболови. ФОТО
Сьогодні, 03:24
На Волині визначили переможців щорічного благодійного турніру з ловлі риби серед юніорів — Luchesk Junior Fishing-2024, який відбувся в останній день літа на водоймі в селі Гаразджа Луцького району.
Організатор спортивної події, майстер спорту України з риболовного спорту Павло Хвас прокоментував Суспільному результати змагань, які стали відомі 3 вересня.
Переможців визначили у двох вікових категоріях – до 10 років і 11-15 років. Участь взяли 56 дітей різного віку, зокрема семеро дівчат. Найменшим учасником змагань став 6-річний Святослав Шевчук.
На змагання разом із дітьми приїхали батьки, деякі учасники взяли участь у змаганнях із риболовлі вперше. У перерві між турами учасників та гостей заходу пригощали кулішем та квасом.
Керівник дитячого напрямку Волинської федерації риболовного спорту Павло Хвас розповів, що змагання відбувалися у два тури, після яких — зважування улову та визначення кількості балів за місцями, зайнятими у кожному турі.
За безпекою на воді стежили волинські рятувальники, котрі також влаштували для дітей катання на моторному рятівному човні.
У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:
І місце — 7-річна Лукія Поліщук;
II місце — 6-річний Владислав Маліков;
III місце — 9-річна Ілларія Бєлая.
У старшій групі "золото" дісталося 14-річному Михайлу Петринюку, "срібло" — 15-річному Івану Щуєву, а "бронза" — 11-річному Луці Бохонко.
Окрім цього, за впійману найбільшу рибину відзначили 11-річного Даниїла Лаховича та 10-річного Назара Осіюка, а переможницею в категорії "Найкращий результат серед дівчаток" стали 9-річна Юлія Шахновська та 11-річна Анастасія Павлюк.
Як додав організатор Павло Хвас, захід на Волині організували вчетверте. Турнір провели з благодійною метою: зібрані під час заходу кошти організатори передали благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які борються з онкологічними недугами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Організатор спортивної події, майстер спорту України з риболовного спорту Павло Хвас прокоментував Суспільному результати змагань, які стали відомі 3 вересня.
Переможців визначили у двох вікових категоріях – до 10 років і 11-15 років. Участь взяли 56 дітей різного віку, зокрема семеро дівчат. Найменшим учасником змагань став 6-річний Святослав Шевчук.
На змагання разом із дітьми приїхали батьки, деякі учасники взяли участь у змаганнях із риболовлі вперше. У перерві між турами учасників та гостей заходу пригощали кулішем та квасом.
Керівник дитячого напрямку Волинської федерації риболовного спорту Павло Хвас розповів, що змагання відбувалися у два тури, після яких — зважування улову та визначення кількості балів за місцями, зайнятими у кожному турі.
За безпекою на воді стежили волинські рятувальники, котрі також влаштували для дітей катання на моторному рятівному човні.
У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:
І місце — 7-річна Лукія Поліщук;
II місце — 6-річний Владислав Маліков;
III місце — 9-річна Ілларія Бєлая.
У старшій групі "золото" дісталося 14-річному Михайлу Петринюку, "срібло" — 15-річному Івану Щуєву, а "бронза" — 11-річному Луці Бохонко.
Окрім цього, за впійману найбільшу рибину відзначили 11-річного Даниїла Лаховича та 10-річного Назара Осіюка, а переможницею в категорії "Найкращий результат серед дівчаток" стали 9-річна Юлія Шахновська та 11-річна Анастасія Павлюк.
Як додав організатор Павло Хвас, захід на Волині організували вчетверте. Турнір провели з благодійною метою: зібрані під час заходу кошти організатори передали благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які борються з онкологічними недугами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині змагалися юні риболови. ФОТО
Сьогодні, 03:24
Бійці луцького «Любарта» отримали нагороди від президента. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Представники Луцька стали срібними призерами фінального етапу Кубка України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 01:15
3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня
02 вересень, 23:19