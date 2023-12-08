На Волині змагалися юні риболови. ФОТО

На Волині змагалися юні риболови. ФОТО
На Волині визначили переможців щорічного благодійного турніру з ловлі риби серед юніорів — Luchesk Junior Fishing-2024, який відбувся в останній день літа на водоймі в селі Гаразджа Луцького району.

Організатор спортивної події, майстер спорту України з риболовного спорту Павло Хвас прокоментував Суспільному результати змагань, які стали відомі 3 вересня.

Переможців визначили у двох вікових категоріях – до 10 років і 11-15 років. Участь взяли 56 дітей різного віку, зокрема семеро дівчат. Найменшим учасником змагань став 6-річний Святослав Шевчук.
На Волині змагалися юні риболови. ФОТО

На змагання разом із дітьми приїхали батьки, деякі учасники взяли участь у змаганнях із риболовлі вперше. У перерві між турами учасників та гостей заходу пригощали кулішем та квасом.

Керівник дитячого напрямку Волинської федерації риболовного спорту Павло Хвас розповів, що змагання відбувалися у два тури, після яких — зважування улову та визначення кількості балів за місцями, зайнятими у кожному турі.
На Волині змагалися юні риболови. ФОТО

За безпекою на воді стежили волинські рятувальники, котрі також влаштували для дітей катання на моторному рятівному човні.

У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:

І місце — 7-річна Лукія Поліщук;
II місце — 6-річний Владислав Маліков;
III місце — 9-річна Ілларія Бєлая.
У старшій групі "золото" дісталося 14-річному Михайлу Петринюку, "срібло" — 15-річному Івану Щуєву, а "бронза" — 11-річному Луці Бохонко.

Окрім цього, за впійману найбільшу рибину відзначили 11-річного Даниїла Лаховича та 10-річного Назара Осіюка, а переможницею в категорії "Найкращий результат серед дівчаток" стали 9-річна Юлія Шахновська та 11-річна Анастасія Павлюк.
На Волині змагалися юні риболови. ФОТО

Як додав організатор Павло Хвас, захід на Волині організували вчетверте. Турнір провели з благодійною метою: зібрані під час заходу кошти організатори передали благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які борються з онкологічними недугами.

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Теги: Волинь, риболовля
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