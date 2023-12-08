На Волині змагалися юні риболови. ФОТО

На Волині визначили переможців щорічного благодійного турніру з ловлі риби серед юніорів — Luchesk Junior Fishing-2024, який відбувся в останній день літа на водоймі в селі Гаразджа Луцького району.Організатор спортивної події, майстер спорту України з риболовного спортупрокоментував Суспільному результати змагань, які стали відомі 3 вересня.Переможців визначили у двох вікових категоріях – до 10 років і 11-15 років. Участь взяли 56 дітей різного віку, зокрема семеро дівчат. Найменшим учасником змагань став 6-річний Святослав Шевчук.На змагання разом із дітьми приїхали батьки, деякі учасники взяли участь у змаганнях із риболовлі вперше. У перерві між турами учасників та гостей заходу пригощали кулішем та квасом.Керівник дитячого напрямку Волинської федерації риболовного спорту Павло Хвас розповів, що змагання відбувалися у два тури, після яких — зважування улову та визначення кількості балів за місцями, зайнятими у кожному турі.За безпекою на воді стежили волинські рятувальники, котрі також влаштували для дітей катання на моторному рятівному човні.У підсумку переможцями змагань з молодшої групи стали:І місце — 7-річнаII місце — 6-річнийIII місце — 9-річнаУ старшій групі "золото" дісталося 14-річному"срібло" — 15-річному, а "бронза" — 11-річномуОкрім цього, за впійману найбільшу рибину відзначили 11-річногота 10-річного, а переможницею в категорії "Найкращий результат серед дівчаток" стали 9-річната 11-річнаЯк додав організатор Павло Хвас, захід на Волині організували вчетверте. Турнір провели з благодійною метою: зібрані під час заходу кошти організатори передали благодійному фонду "З Богом у серці" для допомоги дітям, які борються з онкологічними недугами.