Представники Луцька стали срібними призерами фінального етапу Кубка України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 01:15
31 серпня у Києві на Контрактовій площі відбувся фінальний етап Кубка України з баскетболу 3х3. Серед кращих команд грала і наша четвірка – Павло Горобченко, Антон Мусієнко, Максим Михайлов та Олександр Дюпін.
Про це повідомляють на офіційному сайті БК "Старий Луцьк-Університет".
На груповому етапу волиняни перемогли команди «Donbasyatа» (22:14) та «Завали 3 бала» (18:15). В чвертьфіналі наші хлопці здолали досвідчену команду «Полісся» із Житомира 14:12, а у півфіналі впевнено перемогли Baddest (21:8).
У вирішальному матчі на «Старий Луцьк» чекала потужна команда «Picture together», яка була одним з фаворитів змагань. У конкурентному матчі наші хлопці, на жаль, поступилися в овер-таймі 15:17. Таким чином, фіолетово-жовті посіли друге місце.
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Про це повідомляють на офіційному сайті БК "Старий Луцьк-Університет".
На груповому етапу волиняни перемогли команди «Donbasyatа» (22:14) та «Завали 3 бала» (18:15). В чвертьфіналі наші хлопці здолали досвідчену команду «Полісся» із Житомира 14:12, а у півфіналі впевнено перемогли Baddest (21:8).
У вирішальному матчі на «Старий Луцьк» чекала потужна команда «Picture together», яка була одним з фаворитів змагань. У конкурентному матчі наші хлопці, на жаль, поступилися в овер-таймі 15:17. Таким чином, фіолетово-жовті посіли друге місце.
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