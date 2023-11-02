Представники Луцька стали срібними призерами фінального етапу Кубка України з баскетболу 3х3

31 серпня у Києві на Контрактовій площі відбувся фінальний етап Кубка України з баскетболу 3х3. Серед кращих команд грала і наша четвірка –таПро це повідомляють на офіційному сайті БК "Старий Луцьк-Університет".На груповому етапу волиняни перемогли команди «Donbasyatа» (22:14) та «Завали 3 бала» (18:15). В чвертьфіналі наші хлопці здолали досвідчену команду «Полісся» із Житомира 14:12, а у півфіналі впевнено перемогли Baddest (21:8).У вирішальному матчі на «Старий Луцьк» чекала потужна команда «Picture together», яка була одним з фаворитів змагань. У конкурентному матчі наші хлопці, на жаль, поступилися в овер-таймі 15:17. Таким чином, фіолетово-жовті посіли друге місце.