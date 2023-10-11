Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня

Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня
У вівторок 3 вересня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна побачити ТУТ.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 вересня

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Теги: відключення світла, Волинь, Україна, графіки
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