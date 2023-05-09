В лікарні помер воїн з Волині Ігор Колотюк
Сьогодні, 22:38
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову чорним крилом торкнулися Ратнівської громади.
Про це повідомив голова громади Віктор Бірук.
Після важкої хвороби помер наш земляк, житель селища Ратне старший солдат резерву 44 запасної роти в/ч А 4056 Колотюк Ігор Володимирович, який проходив лікування у військовому госпіталі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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Про це повідомив голова громади Віктор Бірук.
Після важкої хвороби помер наш земляк, житель селища Ратне старший солдат резерву 44 запасної роти в/ч А 4056 Колотюк Ігор Володимирович, який проходив лікування у військовому госпіталі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.
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