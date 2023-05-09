В лікарні помер воїн з Волині Ігор Колотюк





Про це повідомив голова громади Віктор Бірук.



Після важкої хвороби помер наш земляк, житель селища Ратне старший солдат резерву 44 запасної роти в/ч А 4056 Колотюк Ігор Володимирович, який проходив лікування у військовому госпіталі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пекучий біль і гіркий смуток війни знову чорним крилом торкнулися Ратнівської громади.Про це повідомив голова громадиПісля важкої хвороби помер наш земляк, житель селища Ратне старший солдат резерву 44 запасної роти в/ч А 4056який проходив лікування у військовому госпіталі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.

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