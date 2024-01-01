Аеророзвідник з Луцька прийшов у відпустку, щоб повести доньку в перший клас. ВІДЕО

Вадим Шевчик з Луцька 2 вересня повів наймолодшу доньку Соломію до першого класу.



Чоловік розповів, що спеціально запланував відпустку до Дня знань, - пише



Бантики, святкова зачіска, обійми та сніданок нашвидкоруч – так родина Шевчиків збирається на святкову лінійку. Хвилювання нема, каже мама Тетяна, бо мрія наймолодшої Соломійки здійснилась – тато Вадим, який захищає Україну в лавах збройних сил, поведе її до першого класу.



Командир аеророзвідки з Волині повів доньку в перший клас

Першокласницю Соломію Шевчик мама збирає до школи. Суспільне Луцьк

У Соломії є особлива лялька – прототип тата, обіймаючи її, каже дівчинка, перестає сумувати.



"Я іще іду сьогодні в перший клас, це дуже неочікувано. Чому літо так швидко минає? Коли тато приїжджає я думаю, що це сон. Не реальність, а сон", — каже Соломія.



Вадим Шевчик розповів, що на війні він з перших днів повномасштабного вторгнення, основна мотивація для нього, каже — це його рідні.



"Якщо не ми це зробимо, то хто це зробить? Вони завтра прийдуть не тільки в Харків, чи Київ, вони прийдуть сюди й що вони витворяють ви всі добре знаєте", — каже Вадим Шевчик.



Сьогодні у школі, каже Вадим, у нього з донькою почесна місія — разом із першокласником, у якого тато загинув на війні, вони підняли державний прапор.



На шкільному подвір'ї першокласницю Соломію зустрічає директор Олександр Мишковець, який свого часу викладав географію її татові-захисникові. За його словами, орієнтовно 100 батьків учнів ліцею є діючими військовослужбовцями, дев'ятеро випускників навчального закладу загинули, боронячи Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир аеророзвідкиз Луцька 2 вересня повів наймолодшу донькудо першого класу.Чоловік розповів, що спеціально запланував відпустку до Дня знань, - пише Суспільне Бантики, святкова зачіска, обійми та сніданок нашвидкоруч – так родина Шевчиків збирається на святкову лінійку. Хвилювання нема, каже мама Тетяна, бо мрія наймолодшої Соломійки здійснилась – тато Вадим, який захищає Україну в лавах збройних сил, поведе її до першого класу.Командир аеророзвідки з Волині повів доньку в перший класПершокласницю Соломію Шевчик мама збирає до школи. Суспільне ЛуцькУ Соломії є особлива лялька – прототип тата, обіймаючи її, каже дівчинка, перестає сумувати."Я іще іду сьогодні в перший клас, це дуже неочікувано. Чому літо так швидко минає? Коли тато приїжджає я думаю, що це сон. Не реальність, а сон", — каже Соломія.Вадим Шевчик розповів, що на війні він з перших днів повномасштабного вторгнення, основна мотивація для нього, каже — це його рідні."Якщо не ми це зробимо, то хто це зробить? Вони завтра прийдуть не тільки в Харків, чи Київ, вони прийдуть сюди й що вони витворяють ви всі добре знаєте", — каже Вадим Шевчик.Сьогодні у школі, каже Вадим, у нього з донькою почесна місія — разом із першокласником, у якого тато загинув на війні, вони підняли державний прапор.На шкільному подвір'ї першокласницю Соломію зустрічає директор, який свого часу викладав географію її татові-захисникові. За його словами, орієнтовно 100 батьків учнів ліцею є діючими військовослужбовцями, дев'ятеро випускників навчального закладу загинули, боронячи Україну.

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